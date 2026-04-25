ア・リーグ東地区首位のヤンキースは24日（日本時間25日）、敵地ミニッツメイドパークでのアストロズ戦に12－4で大勝。7連勝で貯金8とした。

試合はヤンキースが13安打と打線爆発。ジャズ・チザムJr.内野手が本塁打を含む3安打と勝利に貢献したが、ど真ん中の球にABSチャレンジで失敗。周囲を驚かせる一幕があった。米複数メディアが報じている。

■3安打で勝利に貢献するも……

試合は、序盤からヤンキース打線が集中打で先制点。チザムJr.の2点適時打などで初回に3点を奪うと、2回表にはライアン・マクマーン内野手のソロで追加点。4回表には再びチザムJr.が一発を放ち、その後も着実に得点を重ねていった。

最終回には、チザムJr.がフルカウントからのフォーシームを見逃して三振に倒れるも、ABSチャレンジを敢行。誰が見ても明らかにゾーン内のように思われたが、結果は案の定ストライク。8点の大差がついた展開にフラストレーションが溜まっていた敵地ファンからは大ブーイングが巻き起こった。

最後の打者が残った権利を使い切るために申告するケースは稀に見られるが、チザムJr.の場合はまだ1死。周囲の反応とは裏腹に、要求した本人は至って真剣。これには実況席も「機械の故障でも狙っていたんだろう」と失笑。MLB公式Xは動画を投稿し「恐ろしい挑戦だ」と驚くばかりだった。

思わぬチャレンジにひんしゅくを買ったチザムJr.だが、本塁打を含む3安打と勝利には大きく貢献。チームは7連勝と白星を伸ばし、ア・リーグ東地区首位を快走している。

