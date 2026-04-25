◇プロ野球パ・リーグ 西武 9-7 楽天(25日、楽天モバイルパーク)

両チーム合計23安打の乱打戦となった楽天と西武の試合。西武が終盤に勝ち越し、勝利しました。

試合は初回から動きます。楽天の先発・ウレーニャ投手の前に2アウト2塁とした西武が2本のタイムリーで2点を先取。しかしすぐさま楽天打線も反撃を見せ、対する先発・武内夏暉投手の前に1アウト2、3塁から、浅村栄斗選手が2点タイムリーを放って同点に追いつきました。

3回には西武がヒットとエラーと四球で無死満塁の好機をつかみ、 林安可選手のタイムリーで勝ち越し。さらに押し出しの四球でも2点リードとします。すると4回には再び楽天が反撃。四球とヒットで無死1、2塁の好機をつかむと、辰己涼介選手が勝ち越し3ランを放ちました。

すると直後の5回には、楽天の2番手・津留粼大成投手が乱調。ヒットと四球などで1アウト満塁のピンチを招き、ゴロの間に同点に追いつかれました。

以降は均衡の展開となるも、8回に西武打線が躍動。2アウト2塁の場面では2連続タイムリーとすると、2アウト1塁の場面では林安可選手が2ランHRを放ち、4点のリードをつくりました。

その裏には伊藤裕季也選手の2ランHRを浴び、2点差まで迫られるも、西武が逃げ切ってゲームセット。白熱の乱打戦を西武がものにし、4位浮上となりました。

なお、7回を無失点に抑えた19歳の2年目右腕・篠原響投手がプロ初勝利を手にしています。