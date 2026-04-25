◇MLB カブス 6-4 ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)

カブスを率いるクレイグ・カウンセル監督が、再びドジャース・大谷翔平選手にまつわる『大谷ルール』に言及しました。

MLBの規則ではベンチ入りメンバー26人のうち、投手は先発・救援を含めて13人まで。しかし二刀流登録で投手枠に入らない大谷選手を抱えるドジャースのみ、投手14人のベンチ入りが可能になっています。

これを問題視したカウンセル監督は以前、「理解できない。特定のチームだけが恩恵を受けている。奇妙なルールだ」と発言。対するドジャースのデーブ・ロバーツ監督も「確かに彼の存在はチームに有利に働いているが、どのチームでも大谷のような選手がいれば同じ恩恵を受ける」と答え、舌戦が繰り広げられていました。

そしてこの日の試合前、改めて口を開いたカウンセル監督。話題を呼んでいる自身の発言について「あれは別の質問に答えていたんだ。答えの中で一番興味を引く部分だけが取り上げられる」と発言が“切り取り”され強調されたと話します。

しかしその上で「ドジャースの問題でも、大谷の問題でもない。ルール自体が良くない」と言葉を残しました。

報道陣から“どの部分が問題か”と問われると「そこは皆さんで考えてもらいたい。いい議論になるし、興味深いテーマだと思う。議論する価値はあるよ」と回答したカウンセル監督。メジャー全選手の中で唯一の“二刀流登録”で活躍を続ける大谷選手の存在が、議論の中心となっています。

なおこの取材の後に行われたカブスとドジャースの今季初対決は、カブスが逆転勝利し10連勝。一方の大谷選手は3打数無安打3三振でした。