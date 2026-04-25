乗客１０６人が犠牲となったＪＲ福知山線脱線事故からきょう４月２５日で２１年。事故現場では追悼行事が営まれました。

事故現場に整備された「祈りの杜」では追悼慰霊式が行われ、遺族や負傷者など３４２人が参列し祈りをささげました。

２００５年４月２５日、ＪＲ福知山線の快速電車が制限速度を大幅に超えてカーブに進入して脱線しマンションに激突。乗客１０６人と運転士が亡くなり、５６２人が重軽傷を負いました。

発生から２１年が経つなか、式典に参列した遺族らは…

（次男・昌毅さん（当時１８歳）を亡くした 上田弘志さん）「安全になったって思えるように、本当に反省して努力をしていってほしい」

（１両目で重傷を負った 福田裕子さん）「風化するというのはどういう意味なのか、個々人が自分で考えて行動していく必要がある」

一方、事故を起こしたＪＲ西日本の倉坂昇治社長は鉄道の安全のため努力することを改めて誓いました。

（ＪＲ西日本 倉坂昇治社長）「どれだけ時間が経過しようとも、この事故を風化させることは決してございません」

去年１２月には事故車両の保存施設が整備されましたが、遺族や負傷者、ＪＲの社員らを除いて、一般には非公開となっています。

遺族や負傷者の高齢化も進み、事故の教訓や経験をどう継承していくかが課題となっています。