KAZUHA、LE SSERAFIM合流時を回想「みんなはデビュー曲を先に練習していた」 猛特訓告白「別室で裸足で足の裏が真っ黒になるまで」
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の第9話が、21日にABEMAで配信された。
【写真】ファイナルで戦うことになった4人
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
HYBE×Geffen Records制作統括のジェイ・イン氏から告げられた「追加候補生」の正体は、3次審査で惜しくも脱落していたRINKA（荒武凛香）だった。
3週間遅れでの合流となったRINKAは、遅れを取り戻すべく大奮闘。そんなRINKAの姿を見たKAZUHA（LE SSERAFIM）は、自身も結成当初、最後のメンバーとしてグループに合流した過去を持つことから「やっぱり遅れをとってる分、人の倍以上努力しないとって気持ちもありましたし、みんなはデビュー曲『FEARLESS』を先に練習していたので、別室で裸足で足の裏が真っ黒になるまで練習してました」と当時の過酷な努力を振り返った。
【写真】ファイナルで戦うことになった4人
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
3週間遅れでの合流となったRINKAは、遅れを取り戻すべく大奮闘。そんなRINKAの姿を見たKAZUHA（LE SSERAFIM）は、自身も結成当初、最後のメンバーとしてグループに合流した過去を持つことから「やっぱり遅れをとってる分、人の倍以上努力しないとって気持ちもありましたし、みんなはデビュー曲『FEARLESS』を先に練習していたので、別室で裸足で足の裏が真っ黒になるまで練習してました」と当時の過酷な努力を振り返った。