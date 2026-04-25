ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃が、次男ルイ王子の8歳の誕生日を記念し、家族旅行中の映像を公開した。ルイ王子は23日に8歳を迎え、夫妻の公式インスタグラムには英コーンウォールでの最近の休暇を収めた動画が投稿された。



【写真】腕組みする8歳となったルイ王子 成長ぶりにびっくり

映像には浜辺を走り回ったり、クリケットで遊んだり、砂浜に穴を掘ったり、海に飛び込んだりと、無邪気に過ごすルイ王子の姿が映し出されている。投稿には「ルイ王子へのたくさんのお誕生日メッセージをありがとうございます。8歳、最高です」というメッセージが添えられた。



この日には、カメラマンのマット・ポーティアスが撮影した王子の最新写真も公開されている。



ウィリアム皇太子は以前、末っ子について「個性が強く」、兄のジョージ王子(12)と姉のシャーロット王女(10)を「からかうのが好き」だと語っていた。昨年9月、英サニングデールのウィメンズ・インスティテュートを訪問した際、「手がかかる子ですか」と尋ねられると、「個性が強いけれど、とてもいい子です。本当にね」「兄と姉をからかうのが好きなんです」と笑顔で明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）