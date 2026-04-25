この先も、短い周期で雨が降るでしょう。最高気温は、週の中頃は平年並みか低い所が多くなりそうです。服装選びが迷うこの時期。主要都市の向こう一週間の気温傾向は?ゴールデンウイークの服装選びの目安になさってください。

東京は2日ごとに気温変化 雨の日はヒンヤリ

明日26日(日)と明後日27日(月)は、昼間は羽織物があれば寒くはないでしょう。

28日(火)は、日中は上着なしで出かけられそうです。

29日(水)昭和の日は、22℃と、一般的に快適な温度ですが、日差しが少なく、上着がないとヒンヤリ感じられるでしょう。

30日(木)と5月1日(金)は、日中は、この時期としては気温が低いでしょう。お出かけには上着をお持ちください。

2日(土)は、気温がグンと上がり、夏日になる予想です。昼間は半袖または薄手の長袖一枚で出かけられるでしょう。

札幌 明後日27日(月)まで初夏の陽気 28日(火)は気温急降下

明後日27日までは晴れて、初夏の陽気になりそうです。上着一枚で出かけられるでしょう。絶好のお花見日和です。

ただ、この時期らしく、朝晩と日中の寒暖差が大きくなりますので、夜桜見物の際は冬物のコートが必要になりそうです。

28日(火)以降の最高気温は20℃に届かず、この時期らしい気温で経過しそうです。

28日(火)は12℃までしか上がらないでしょう。

前日との気温差が大きく、冷たい雨も加わって、日中も寒く感じられそうです。

29日(水)昭和の日も、最高気温は10℃を少し超えるくらいで、昼間もコートの出番でしょう。

30日(木)以降の最高気温は、14℃から17℃の予想で、日中は上着があれば、日差しが暖かく感じられそうです。

仙台 明日26日(日)は朝晩と日中の気温差大きい

最高気温は、5月1日(金)にかけては、18℃前後の日が多く、大体平年並みでしょう。



明日26日(日)は、日中は長袖に薄手の羽織物があれば快適です。

明後日27日(月)は、沿岸部ほど雨雲がかかりやすいため、体感温度は17℃より低く感じられそうです。

調節しやすい上着があると良さそうです。

28日(火)は、午前中は晴れますが、午後はにわか雨がありそうです。

日差しの少なくなる午後は長袖一枚だとヒンヤリするでしょう。

29日(水)から5月1日(金)は、雲が多めながら日が差すでしょう。日中は長袖に上着が一枚あると過ごしやすい見込みです。

ただ、5月1日(金)は予想に不確実性があり、

沿岸部ほど雨が降る可能性があるため、最新の予報をご確認ください。

2日(土)は、22℃まで気温が上がり、日差しの下では長袖一枚で快適な陽気となりそうです。

大阪 週の中頃は上着の出番あり

大阪の最高気温は、週の前半までは平年並みか高いでしょう。29日(水)昭和の日と30日(木)はこの時期としては低くなりそうです。



明日26日(日)は、ゆっくり天気が下り坂に向かうため、午後お出かけの方は雨具をお持ちください。

だんだんと日差しが少なくなるため、昼間は長袖に、薄手の上着があるとちょうど良さそうです。

明後日27日(月)と28日(火)は、日中は長袖一枚で過ごしやすい陽気となるでしょう。

29日(水)昭和の日は、最高気温が20℃に届かないでしょう。お出かけには上着が必要になりそうです。

また、夜は雨の降る可能性があります。

30日(木)は、長袖に薄手の羽織物が一枚あれば、快適に過ごせそうです。

5月1日(金)と(土)は、長袖一枚、または半袖で出かけられるでしょう。

福岡 昭和の日は次第に本降りの雨 日中もヒンヤリ感じられそう

明日26日の最高気温は20℃の予想ですが、日中は雨が降り、上着がないとヒンヤリしそうです。

27日(月)と28日(火)は、昼間は長袖一枚か、プラスで羽織物があれば過ごしやすいでしょう。

29日(水)昭和の日の最高気温は、20℃に届かないでしょう。日差しも少なく、上着の出番になりそうです。

30日(木)は、日中はこの時期としては低いものの、長袖に羽織物があれば寒くはないでしょう。

5月1日(金)と2日(土)は、上着なしで出かけられそうです。