◆パ・リーグ 楽天７―９西武（２５日・楽天モバイル最強）

楽天が西武に競り負けた。

序盤から激しい攻防だった。初回に先発のウレーニャが２点を先制されるが、直後に打線が反撃。初回１死二、三塁で浅村が中前へ２点適時打を放ち、試合を振り出しに戻した。

しかし、ウレーニャが踏ん張れない。林安可に適時打を浴びると、山村に押し出し四球。２点のリードを許した。

打線は２点を追いかける４回に無死一、二塁の好機を演出。辰己が右翼へ今季２号３ランを放ち、逆転に成功した。

１点リードで迎えた５回から継投。２番手の津留崎が１死満塁のピンチを背負うと、滝沢の遊ゴロの間に三塁走者が生還。同点に追いつかれた。

５回以降は両チームともに走者を出しながらあと一本が出ない展開。試合が再び動いたのは８回だ。２死三塁から西垣が渡部に右中間への適時三塁打を浴びて、勝ち越された。続く２死三塁でカナリオに左前適時打を許すと、さらに林安可に右翼への２ランを被弾した。

この日は三木監督が４９歳の誕生日。指揮官の節目を白星で飾れなかった。