◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）

巨人が今季初の先発野手全員安打で１１安打７得点を奪い、快勝した。

初回は２死一、二塁で５番・岸田が左越えの先制適時二塁打をマーク。２回は先頭の７番・平山がプロ初本塁打となるソロを左中間席に放り込んだ。３回は先頭・松本の右前打をきっかけに１死三塁を迎えると、再び岸田が適時打を記録。１死満塁ではドラフト５位の８番・小浜（沖縄電力）が右越えの２点適時二塁打を放つと、左打者の浦田の２点適時打もあり、５点を奪った。

主将・岸田にとっては１９日・ヤクルト戦以来４試合ぶりのスタメン。試合前時点で打率１割７分１厘だった中で２安打２打点と躍動した。

先発・マタは２回まで無失点だったが、３回に２度の押し出し四球を与えて２回２／３を２安打５四死球２失点で降板。２番手の３年目左腕・又木が３回１／３を無失点でプロ初勝利をゲットした。

阿部監督の試合後の一問一答は以下の通り。

―序盤から打線がつながった

「いい攻撃になりましたね」

―平山にはいいプロ初本塁打が出た

「そうですね、ナイスホームランでしたね」

―平山は次の打席の右前打も

「もう素晴らしいヒットでしたね」

―岸田はきっかけになるような先制打

「きっかけにしてほしいですね。ああいうラッキーなヒットもあるし」

―小浜は逆方向への長打で初打点

「いいタイムリーだったので。また打てるように準備してほしいなと思います」

―先発のマタについて

「ちょっと点が入って楽になり過ぎちゃったのかなってのがありますけど。ただで塁に出したらいけないですよね。ちょっと考えないといけないなと思います」

―石塚は下半身のコンディション不良

「たぶん抹消されると思うので。明日吉川尚輝と代えます」