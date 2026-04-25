体重無差別で争う柔道男子の全日本選手権は、２６日に日本武道館で開幕する。前日の２５日は都内の講道館で会見が行われ、前回優勝の香川大吾（ＡＬＳＯＫ）、２４年パリ五輪９０キロ級銀メダルの村尾三四郎（ＪＥＳエレベーター）、２５年世界選手権１００キロ級銀メダルの新井道大（東海大）の３選手が出席し、抱負を語った。

高校３年以来８年ぶりの出場となる村尾は「全日本は憧れで、取りたいタイトルの１つ。２８年ロス五輪（金メダル）を目指しているけど、それでも全日本は勝ちたいと思わせてくれる大会」と気合を込めた。９０キロ級での優勝なら、２０１２年大会を制した加藤博剛以来１４年ぶりで、その前なら１９７２年大会Ｖの関根忍（中量級）以来と、５４年もさかのぼる偉業となる。昨年１１月のグランドスラム東京を制して世界選手権（１０月、バクー）に内定してからは、対重量級を見据えて稽古してきたと明かし、「自力が付いてきた。対重量級が続くので、ポイントはいかに消耗しないか。投げて勝つ、一本を取ることが重要。初戦から大事にやっていきたい」と目をぎらつかせた。

３年ぶりに出場する新井は「言い方は悪いかもしれないけど、たたきのめしにく」と、会見に出席した２人の大学の先輩に宣戦布告した。全日本選手権は小学５年時に初めてテレビで観戦し、父から「お前が出れたらすごいな」と言われてきた憧れの舞台。足持ちなどのルール対策も入念に行ってきており、「最終的な目標は柔道３冠。優勝を目指していきたい。柔道を始めた頃からの２本もってしっかり投げる柔道、そこを全て出し切るところを見てほしい」と力を込めた。

前回優勝の香川は「人生で１回あるかないかの連覇への挑戦を楽しみたい」と自然体で語った。１月に左足親指を開放性脱臼する大けがを負い、３月の選抜体重別選手権は欠場したが「この大会に向けて準備してきた」と、王者として大舞台に照準を合わせてきた。「今年で３０歳になるの練り上げてきた組み手の技術、細かい技術、前に出る絶対に負けない執念をもって戦いたい」と闘志を燃やした。

３人が順調に勝ち進めば、準決勝で村尾ＶＳ新井。その勝者と香川が決勝で争うことになる。