霜降り明星の粗品が２５日、日本テレビ系「一茂粗品の超ワイドショー」で、ＳＮＳ使いが下手だという先輩芸人の実名を挙げた。

未成年のＳＮＳ年齢制限は本当に必要なのか？いらないのか？をテーマに議論。粗品は、まったくＳＮＳを触らないまま、大人になって始める方が危険ではないかと指摘。「自分がネットがうまいとか、ものが分かるのって、子供の時から（ネットに）触れていたから。危険はあったけどなんとかやってきた。野良勘というか」と、自身がＳＮＳとうまく付き合えているのは、若い時から触れていたためだと主張。

「大人になって触れた先輩芸人とか、ＳＮＳ下手やなぁと。見てられへん」とも言ったことから、長嶋一茂が「例えば誰？僕わからない」などと容赦なく質問した。

粗品は苦笑しつつ「さまぁずの三村さんとか、めっちゃ下手」と具体名を暴露。「せっかくおもろいのに、おじさんになって遊びだした文化。インターネットとかＸ。三村さんＸ損してるな、今酔うてはるのかなとか」とも語った。

これに一茂は「三村、オレと年、近いから昭和の人間なんで、ちょっとそうかもしれない。おれは全然できないから」というと、粗品も「三村さん、子供の時から触れてたらあんなことにならんのになって」と話していた。