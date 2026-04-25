Netflix週間視聴ランキング（番組）：『九条の大罪』3週連続1位 『リボーン』『田鎖ブラザーズ』ランクイン【4/13/26 - 4/19/26】
動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（4月13日〜4月19日）を発表。映画以外の番組部門では、4月2日より配信がスタートしたNetflixシリーズ『九条の大罪』が3週連続1位を獲得した。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
2位は、4月14日からテレビ朝日系で放送がスタートした高橋一生主演の『リボーン 〜最後のヒーロー〜』が初登場。新興IT企業「NEOXIS」のCEO・根尾光誠（高橋）は、何者かに突き落とされ命を落とす。しかし目を覚ますと、14年前の世界で“野本英人”というクリーニング店の青年として生きていた。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す、タイムリープとミステリーが交錯する物語。
4位には、4月17日からTBS系で放送がスタートした、岡田将生主演、染谷将太共演の『田鎖ブラザーズ』が初登場。本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（4月13日〜4月19日）
1：九条の大罪（トップ10入り週数：3）
2：リボーン 〜最後のヒーロー〜（1）
3：転生したらスライムだった件 第4期（2）
4：田鎖ブラザーズ（1）
5：黄泉のツガイ（2）
6：Re:ゼロから始める異世界生活 新編集版 4th Season（1）
7：ONE PIECE（アニメ）エルバフ編（1）
8：氷の城壁（2）
9：リブート（3）
10：とんがり帽子のアトリエ（2）
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2位は、4月14日からテレビ朝日系で放送がスタートした高橋一生主演の『リボーン 〜最後のヒーロー〜』が初登場。新興IT企業「NEOXIS」のCEO・根尾光誠（高橋）は、何者かに突き落とされ命を落とす。しかし目を覚ますと、14年前の世界で“野本英人”というクリーニング店の青年として生きていた。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す、タイムリープとミステリーが交錯する物語。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（4月13日〜4月19日）
1：九条の大罪（トップ10入り週数：3）
2：リボーン 〜最後のヒーロー〜（1）
3：転生したらスライムだった件 第4期（2）
4：田鎖ブラザーズ（1）
5：黄泉のツガイ（2）
6：Re:ゼロから始める異世界生活 新編集版 4th Season（1）
7：ONE PIECE（アニメ）エルバフ編（1）
8：氷の城壁（2）
9：リブート（3）
10：とんがり帽子のアトリエ（2）