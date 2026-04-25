モデルの滝沢眞規子（47）が25日、自身のインスタグラムを更新。自宅の壁を掃除する姿を披露し、注目を集めている。

「午前中の運動終了w」と報告した滝沢。「休みができたらずっとやりたいと思っていた、気になってた壁のタラ〜っていう汚れを撃退しました」と脚立に立って壁を大掃除する姿を披露した。

「業者さんに頼めばと言われますが、愛情が違うので心を込めて自分でやりますwあ、でも頼む時ももちろんあります。ただじっとしてられない性格なだけです」と解説。

ホースを手に必死の形相で掃除する写真も披露し、「すごいこのヤロー的な怖い顔をしてますが、楽しくやってます」と自虐。「すっきりしたし、いい運動になりました」と振り返り、「まもなく築23年、家族の思い出が詰まった宝物なので大切にしています」と家への思いをつづった。

ハッシュタグでは「またなんか始めてるって夫が笑われるw」「家にいたらいたでやる事が一生見つかるのなぜ」と付け加えた。

フォロワーからは「ただただ尊敬します」「脱帽」「素敵すぎます」「いい顔」「危ないよ〜」などの声が寄せられた。また、「それにしても壁が高すぎる」「豪邸がすぎるのよ」など家の大きさに驚く声や、「脚立の天板は乗らないでください」「脚立気をつけて下さい」など心配する声もあった。