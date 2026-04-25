梅沢富美男「気付かれないもんですね」30年ぶりに在来線乗車 駅ホームショットに「普通にいてびっくり」「隣にいたら腰を抜かします」と反響
【モデルプレス＝2026/04/25】俳優の梅沢富美男が4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。30年ぶりに在来線に乗ったことを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】75歳大御所「駅のホームにいるなんて誰も思わない」周囲に気づかれなかった30年ぶりの在来線ホームショット
梅沢は「30年ぶりに在来線に乗りました」と報告し、駅のホームで電車を待つ姿を公開。「帽子にスゥエットだと気付かれないもんですね」と、黒いキャップに眼鏡、グレーのスウェットというラフな装いを披露した。「あまりに久しぶりでちょっとドキドキしました」とコメントしている。
この投稿に、ファンからは「30年ぶりとは驚き」「トミーが駅のホームにいるなんて誰も思わない」「スウェット姿が新鮮」「隣に梅沢さんがいたら腰を抜かします」「普通にいてびっくり」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】75歳大御所「駅のホームにいるなんて誰も思わない」周囲に気づかれなかった30年ぶりの在来線ホームショット
◆梅沢富美男、30年ぶりに在来線「気付かれないもんですね」
梅沢は「30年ぶりに在来線に乗りました」と報告し、駅のホームで電車を待つ姿を公開。「帽子にスゥエットだと気付かれないもんですね」と、黒いキャップに眼鏡、グレーのスウェットというラフな装いを披露した。「あまりに久しぶりでちょっとドキドキしました」とコメントしている。
◆梅沢富美男の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「30年ぶりとは驚き」「トミーが駅のホームにいるなんて誰も思わない」「スウェット姿が新鮮」「隣に梅沢さんがいたら腰を抜かします」「普通にいてびっくり」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】