アメリカのトランプ政権はイランとの協議のため、交渉団が25日にパキスタンに向かうと明らかにしました。イランの外相は、パキスタンに滞在していますが、イラン側はアメリカとの協議の予定はないとしています。パキスタンの首都イスラマバードから中継です。

白い建物が見えますが、イランのアラグチ外相らが滞在しているとみられるホテルです。

24日まで、封鎖された道の直前まで近づけましたが、25日は1キロほど離れた場所までしか行けず、厳しい警備態勢が敷かれています。

イランのアラグチ外相は24日夜、イスラマバードに到着しました。アラグチ外相は、自身のSNSにパキスタン軍トップのムニール陸軍参謀長と会談したと投稿しました。

イラン側は、今回の訪問で、戦闘終結についてイラン側の見解をパキスタンに伝えるとしています。

一方、アメリカのホワイトハウスは、ウィトコフ特使とトランプ大統領の娘婿・クシュナー氏が日本時間の25日夜にも、イランとの協議のためパキスタンに向かうと明らかにしました。

仲介国のパキスタンは、イランとの会談を受け、アメリカ側と協議するものとみられますが、アメリカとイランの協議再開に向けてはホルムズ海峡の封鎖などで依然大きな隔たりがあり、イラン側は今回、アメリカとの協議の予定はない、としています。

アラグチ外相はこのあと、オマーンとロシアを訪問する予定だと伝えられていて、アメリカの代表団の到着を待たない可能性もありますが、パキスタンを舞台にした今回の動きが協議再開につながるのかが注目されています。