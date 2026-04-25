10〜60代男女が選ぶ「30代の美人女優」ランキング！ 2位は「北川景子」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「30代の美人女優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2025年度調査時のものです）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位は、俳優の北川景子さんでした。
2025年後期NHK連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロインの母役を演じたほか、2026年5月公開予定の映画『未来』への出演を控えています。ドラマ『モップガール』（テレビ朝日系）や『家売るオンナ』（日本テレビ系）など数々のヒット作で主演を務め、その圧倒的な美貌と高い演技力で幅広い世代から支持を集めています。
1位は、俳優の佐々木希さんでした。
2025年春よりスタートしたニュース解説番組『週刊情報チャージ！チルシル』（NHK）にレギュラー出演しているほか、同年11月に公開された映画『佐藤さんと佐藤さん』に出演。モデルやグラビアでの活躍を経て、現在は俳優やタレントとしてマルチな才能を発揮しており、透明感あふれる美しさが多くのファンを魅了し続けています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：北川景子
2位は、俳優の北川景子さんでした。
2025年後期NHK連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロインの母役を演じたほか、2026年5月公開予定の映画『未来』への出演を控えています。ドラマ『モップガール』（テレビ朝日系）や『家売るオンナ』（日本テレビ系）など数々のヒット作で主演を務め、その圧倒的な美貌と高い演技力で幅広い世代から支持を集めています。
1位：佐々木希
1位は、俳優の佐々木希さんでした。
2025年春よりスタートしたニュース解説番組『週刊情報チャージ！チルシル』（NHK）にレギュラー出演しているほか、同年11月に公開された映画『佐藤さんと佐藤さん』に出演。モデルやグラビアでの活躍を経て、現在は俳優やタレントとしてマルチな才能を発揮しており、透明感あふれる美しさが多くのファンを魅了し続けています。
(文:All About ニュース編集部)