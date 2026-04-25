「ポップマート」×ユニクロ「UT」コラボに新作！ 20周年を迎えるMOLLYをデザイン
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月24日（金）から、アートトイ ブランド「POP MART（ポップマート）」の“MOLLY（モリー）”とコラボしたコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売した。
【写真】20周年をお祝い！ アニバーサリームードたっぷりなデザインもすてき
■20周年を迎えるMOLLYとコラボ
今回発売されたのは、アーティストのケニー・ウォン氏によって誕生した、湖のような青い瞳が印象的で、遊び心のある口元をもつ自信に満ちた少女MOLLYをモチーフにした新作コレクション。
ラインナップには、ウィメンズTシャツ4種とキッズTシャツ4種がそろい、MOLLYの宇宙飛行士姿や王冠でおめかしする様子を満喫可能だ。
いずれも、洗練されたアートスタイルでMOLLYを表現したデザインで、時を超えて大切にしたくなるような魅力にあふれている。
【写真】20周年をお祝い！ アニバーサリームードたっぷりなデザインもすてき
■20周年を迎えるMOLLYとコラボ
今回発売されたのは、アーティストのケニー・ウォン氏によって誕生した、湖のような青い瞳が印象的で、遊び心のある口元をもつ自信に満ちた少女MOLLYをモチーフにした新作コレクション。
ラインナップには、ウィメンズTシャツ4種とキッズTシャツ4種がそろい、MOLLYの宇宙飛行士姿や王冠でおめかしする様子を満喫可能だ。
いずれも、洗練されたアートスタイルでMOLLYを表現したデザインで、時を超えて大切にしたくなるような魅力にあふれている。