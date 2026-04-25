ユニクロ「UT」×「ポップマート」がコラボ！

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　「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月24日（金）から、アートトイ ブランド「POP MART（ポップマート）」の“MOLLY（モリー）”とコラボしたコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売した。

【写真】20周年をお祝い！　アニバーサリームードたっぷりなデザインもすてき

■20周年を迎えるMOLLYとコラボ

　今回発売されたのは、アーティストのケニー・ウォン氏によって誕生した、湖のような青い瞳が印象的で、遊び心のある口元をもつ自信に満ちた少女MOLLYをモチーフにした新作コレクション。

　ラインナップには、ウィメンズTシャツ4種とキッズTシャツ4種がそろい、MOLLYの宇宙飛行士姿や王冠でおめかしする様子を満喫可能だ。

　いずれも、洗練されたアートスタイルでMOLLYを表現したデザインで、時を超えて大切にしたくなるような魅力にあふれている。