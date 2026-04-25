「映画すぎやろ」「家族のもとに一直線」歓喜の決勝弾→そのままスタンドへ！ 川崎マルシーニョの胸アツなハグに脚光「良いシーン」
嬉しい今季初ゴールで勝利に導いた。
川崎フロンターレは４月25日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第12節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦し、２−１の勝利を収めた。
開始６分に山本悠樹が先制弾を挙げる。85分に追いつかれたが、その４分後、マルシーニョが決勝点を奪う。
ペナルティアーク内で脇坂泰斗のパスを受けると、狙いすましたグラウンダーのシュートをゴール左下に流し込む。すると...。
背番号23はそのままスタンドにダッシュ。柵を乗り越え、家族のもとへ駆け寄り、歓喜のハグ。試合を中継した『DAZN』の公式Xが「今シーズン初ゴールの喜びを家族と一緒に」などと綴り、一連のシーンを公開すると、以下のような声があがった。
「最高です」
「マルシーニョのハグ、映画すぎやろ...」
「クソおもしれぇ笑笑」
「家族のもとに一直線」
「こんなにスタンドの中まで入ってきていいんだ（笑）でも良いシーン」
なお、90分にマルシーニョは宮城天と共にイエローカードを提示された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】どこに行くの、マルシーニョ!? 得点後、スタンドで歓喜を分かち合う！
川崎フロンターレは４月25日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第12節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦し、２−１の勝利を収めた。
開始６分に山本悠樹が先制弾を挙げる。85分に追いつかれたが、その４分後、マルシーニョが決勝点を奪う。
ペナルティアーク内で脇坂泰斗のパスを受けると、狙いすましたグラウンダーのシュートをゴール左下に流し込む。すると...。
「最高です」
「マルシーニョのハグ、映画すぎやろ...」
「クソおもしれぇ笑笑」
「家族のもとに一直線」
「こんなにスタンドの中まで入ってきていいんだ（笑）でも良いシーン」
なお、90分にマルシーニョは宮城天と共にイエローカードを提示された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】どこに行くの、マルシーニョ!? 得点後、スタンドで歓喜を分かち合う！