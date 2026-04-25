◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）

巨人の平山功太外野手が２回にプロ初アーチをマーク。左中間席への会心の一撃でチームを勝利に導いた。３回にも右前安打を放って打者一巡５得点につなげるなど存在感を見せつけ、守ってもフェンス手前の飛球をジャンピング好捕してアピールした。

以下、平山のヒーローインタビュー。

ープロ初ホームラン

「本当に、打った瞬間にちょっと上がりすぎたかなというのはあったので『イケー』と思いながら走ってました」

ー届きましたね

「思いが届いてくれたかなと思います」

ー４月５日に支配下登録、それまでは３軍だった

「昨シーズンは悔しい思いをしたので、今シーズンはチームの戦力になれるように頑張ります」

ー様々な思い

「今日、初ホームランが出たので、そこを考えすぎずに次も打てるように頑張っていきたいと思います」

ー守備でもファインプレー

「２軍のキャンプで（鈴木）尚広さんに教えてもらったことが出たワンプレーだったと思います」

ーホームランボールはどうする？

「親にホームラン打ったよという言葉を込めて渡したいと思います」

ーファンへ

「３年目、平山功太です。何回もお立ち台に上がれるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いいたします」