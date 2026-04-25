漫才コンビ「ハイヒール」のリンゴ（64）が25日、MBSラジオ「ますます！ハイヒール」（土曜後1・00）に出演。食事をごちそうした後輩の行動に苦言を呈した。

先輩が後輩におごるのが当たり前の芸人界。おごる側、おごられる側のさまざまなエピソードが語られる中、リンゴはある後輩との食事を思い返した。

「コース料理みたいなのを一応頼んでおいた」というが、デザートの前に「足りずにお腹すいてるんやったら、全然頼んでや」と気遣ったという。

すると後輩はもう一度お造りを注文。「え、そこ？お造りなんや、ああそうなんや…と思って。でもまあええやんか、お造り好きかもしれから」と、意外なチョイスに驚きつつも、特にツッコむこともなかった。

だが、「それを最後、残しやってん」とリンゴ。自ら追加注文したメニューを完食しなかった後輩の謎行動に、「その子とは二度と行かんと思ったもん」と本音をもらした。「絶対イヤや！」と続いたモモコに、「先輩におごってもらってタダやと思ったから頼んだんやろうけど、食べきれんかったんやろうな。その根性はアカンで…と思った」とあきれた。

「そうかと思ったら、“デザートの前に何か他食べたいもん頼みな”って言うたらカツサンド2人前頼んで、ペロッと食べた子もいた。それは気持ちよかったわ」と笑い、「明らかに足らんかったんや、ごめんごめん言うて」と振り返っていた。