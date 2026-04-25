¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß41ºÐ¡¡1½µ´Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç2.3¥¥í¸ºÀ®¸ù¡¡¿ÈÄ¹169¥»¥ó¥ÁÂÎ½Å¤Ï¡Ä¤Ø¤½½Ð¤·¥¦¥¨¥¢¤Ç¸øÉ½
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡Ê41¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£1½µ´Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¤Ø¤½½Ð¤·¥¦¥¨¥¢»Ñ¤Î¶¶ËÜ¤¬¡ÖºÇ¶á¿©Íß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀë¸À¡£°ÊÁ°¤ÎÆ°²è¤Ç¡Ö169Ñ56Ô¡×¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂ¬Äê¤Ç¤Ï58.5¥¥í¡£¡Ö»ö·ï¡ª¡×¤È¾Ç¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿©»öÀ©¸Â¤È±¿Æ°¤Ë¤è¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¶¶ËÜ¤Ï¡¢¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤ò¿ï»þÈ¯É½¡¢¼«Âð¤Ç¤ÎÄ«¤ÈÌë3¡Á5Ê¬¤ÎÊ¢¶Ú¤Ë¥×¥é¥ó¥¯¤Ê¤É¤Î·Ú¤á¤Î±¿Æ°¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¤ä¤ë¤ÏÃº¿å²½Êª¤òÈ´¤¡¢¾®Çþ¤ò¹µ¤¨¡¢¤ª²Û»Ò¤òÀä¤Ã¤¿¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ë2²ó¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹ÄÌ¤¤¡¢Áé¿È¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ë1²ó¡¢Ä¹ÃË¤ÈÅÐ»³¤Ë¹Ô¤ÃÄ»Ò¤ä¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¤Î¥Á¡¼¥È¥Ç¡¼¤ò1Æü¡£1½µ´Ö¸å¡¢Á°²ó¤ÈÆ±¤¸¤Ø¤½½Ð¤·¤Î¥¦¥¨¥¢»Ñ¤ÇÂ¬Äê¤·56¡¥2¥¥í¤Ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹2.3¥¥í¤òÃ£À®¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤µ¤»¡ÖÂÎÄ´¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡