アルアハリ・サウジがACLE神戸戦で複数の違反…AFCが選手とクラブに計685万円の罰金処分
アジアサッカー連盟(AFC)は今月24日付で、アルアハリ・サウジ(サウジアラビア)がAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)準決勝のヴィッセル神戸戦で複数の違反行為をしたとして選手とクラブに合計43000ドル(約685万円)の罰金処分を下したことを発表した。
AFCによると、2-1で神戸を破った一戦ではアルアハリ・サウジサポーターがペーパーロールやペーパーストリーマーを投げる行為があったという。今大会3回目の違反として3000ドルの罰金処分を下した。
加えてFWイバン・トニー、FWリヤド・マフレズ、DFメリフ・デミラルの3選手が試合後、ロッカールームからチームバスの間に設置されている取材エリアのミックスゾーンを通過しない違反もあった。AFCは各選手に1万ドルずつの罰金処分を下し、クラブに対しても罰金1万ドルを科すことを決定した。
AFCによると、2-1で神戸を破った一戦ではアルアハリ・サウジサポーターがペーパーロールやペーパーストリーマーを投げる行為があったという。今大会3回目の違反として3000ドルの罰金処分を下した。
加えてFWイバン・トニー、FWリヤド・マフレズ、DFメリフ・デミラルの3選手が試合後、ロッカールームからチームバスの間に設置されている取材エリアのミックスゾーンを通過しない違反もあった。AFCは各選手に1万ドルずつの罰金処分を下し、クラブに対しても罰金1万ドルを科すことを決定した。