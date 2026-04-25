元おニャン子・渡辺美奈代、旬のタケノコ使った手料理ずらり 豪華食卓に反響「ホテルのバイキングみたい」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が21日、自身のインスタグラムを更新し、旬のタケノコを使った豪華な手料理を公開した。
【写真一覧】「ホテルのバイキングみたい」渡辺美奈代の豪華手料理がずらりと並んだ華やかな食卓
渡辺は「頂き物の筍で夜ごはん」と書き出し、「チキンと筍のリゾット」「キャベツと筍のパスタ」「筍のポタージュ」「ブロッコリーと筍のソテー」「紫キャベツとにんじんのサラダ」「チキンのオーブン焼き」など、バリエーション豊かなメニューを披露している。
投稿では、食卓に並んだ料理のほか、調理過程の写真も複数公開。フライパンで焼き目をつけたチキンとタケノコ、米を加えて仕上げていくリゾットの工程や、ブロッコリーとともに炒めたタケノコのソテーなど、丁寧に手をかけた様子がうかがえた。
完成したリゾットはレモンの輪切りとともに盛り付けられ、爽やかな彩りが印象的だ。食卓全体の写真では、複数の料理が美しく器に盛り付けられており、まるでコース料理のような華やかさが際立っている。
この投稿に、コメント欄には「ホテルのバイキング見てるみたい」「どの料理も美味しそうですね」「筍尽くしの お料理がズラリ〜素晴らしいです」「お店みたい」「芸術作品のよう」といった声が寄せられていた。
【写真一覧】「ホテルのバイキングみたい」渡辺美奈代の豪華手料理がずらりと並んだ華やかな食卓
渡辺は「頂き物の筍で夜ごはん」と書き出し、「チキンと筍のリゾット」「キャベツと筍のパスタ」「筍のポタージュ」「ブロッコリーと筍のソテー」「紫キャベツとにんじんのサラダ」「チキンのオーブン焼き」など、バリエーション豊かなメニューを披露している。
完成したリゾットはレモンの輪切りとともに盛り付けられ、爽やかな彩りが印象的だ。食卓全体の写真では、複数の料理が美しく器に盛り付けられており、まるでコース料理のような華やかさが際立っている。
この投稿に、コメント欄には「ホテルのバイキング見てるみたい」「どの料理も美味しそうですね」「筍尽くしの お料理がズラリ〜素晴らしいです」「お店みたい」「芸術作品のよう」といった声が寄せられていた。