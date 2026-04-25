AKB48・大盛真歩、卒業&芸能界引退へ「悔いなくやりきったと思えた」
アイドルグループ・AKB48の大盛真歩（26）が25日、グループ卒業を発表した。卒業公演は6月30日に行われ、その後は芸能界を引退するという。
【写真集先行カット第3弾】衝撃！大盛真歩の“うさぎブラ”カット
大盛はグループの公式ブログで卒業を報告。「大好きなAKB48にドラフト3期生として18歳で加入させていただいてから、約8年が経ちました。 普通に生きていたら経験できないようなことをたくさんさせていただき、何よりも7作連続選抜として活動できたことが本当に嬉しかったです」とつづり、「苦手なことが多かった私は、活動の中でたくさんの挫折をして、何度も卒業を考えましたが、今回は自分のAKB48人生を悔いなくやりきったと思えたので、卒業を決断しました」とその理由も説明した。
その上で「ここまで活動できたのも、両親・スタッフさん・メンバー、そして何よりも応援してくださったファンの皆さまのおかげです。たくさんの支えを、本当にありがとうございました」と感謝の思いをつづり、今後については「自分でもたくさん悩み考えましたが、芸能界から引退し、これからは一人の人間として新たな道を歩んでいくことに決めました」と明かした。
最後には「卒業する最後の日まで、一緒にたくさんの幸せや楽しい時間を共有できたら嬉しいです」と呼びかけた。
大盛は1999年12月5日生まれ、茨城県出身。B型。アイドルグループ・AKB48のメンバー。愛称は“まほぴょん”。
【写真集先行カット第3弾】衝撃！大盛真歩の“うさぎブラ”カット
大盛はグループの公式ブログで卒業を報告。「大好きなAKB48にドラフト3期生として18歳で加入させていただいてから、約8年が経ちました。 普通に生きていたら経験できないようなことをたくさんさせていただき、何よりも7作連続選抜として活動できたことが本当に嬉しかったです」とつづり、「苦手なことが多かった私は、活動の中でたくさんの挫折をして、何度も卒業を考えましたが、今回は自分のAKB48人生を悔いなくやりきったと思えたので、卒業を決断しました」とその理由も説明した。
最後には「卒業する最後の日まで、一緒にたくさんの幸せや楽しい時間を共有できたら嬉しいです」と呼びかけた。
大盛は1999年12月5日生まれ、茨城県出身。B型。アイドルグループ・AKB48のメンバー。愛称は“まほぴょん”。