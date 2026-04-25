タレントの鈴木奈々さんは4月24日、自身のInstagramを更新。おいっ子に作った弁当ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：鈴木奈々さん公式Instagramより）

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タレントの鈴木奈々さんは4月24日、自身のInstagramを更新。おいっ子への手作り弁当を公開しました。

【写真】鈴木奈々の手作り弁当

「やさしい奈々ちゃん」

鈴木さんは「甥っ子にお弁当作りました　美味しい美味しい食べてくれるの嬉しいね」とつづり、1枚の写真を載せています。玉子焼きやふりかけご飯など、バランスが考えられたお弁当を披露。「お弁当作りにハマってます」ともつづり、今後も作り続ける意欲をのぞかせました。

コメント欄では「やさしい奈々ちゃん」「良いね〜美味そう」「シンプルで美味しそう!」「奈々ちゃんの手作りとか最高やん」との声が寄せられています。

「自分にお弁当作りました」

23日にも手作り弁当を公開していた鈴木さん。このときは「自分にお弁当作りました」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:鎌田 弘)