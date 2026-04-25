「最高やん」鈴木奈々、甥っ子への手作り弁当公開！ 「美味しい美味しい食べてくれるの嬉しいね」
タレントの鈴木奈々さんは4月24日、自身のInstagramを更新。おいっ子への手作り弁当を公開しました。
【写真】鈴木奈々の手作り弁当
コメント欄では「やさしい奈々ちゃん」「良いね〜美味そう」「シンプルで美味しそう!」「奈々ちゃんの手作りとか最高やん」との声が寄せられています。
(文:鎌田 弘)
【写真】鈴木奈々の手作り弁当
「やさしい奈々ちゃん」鈴木さんは「甥っ子にお弁当作りました 美味しい美味しい食べてくれるの嬉しいね」とつづり、1枚の写真を載せています。玉子焼きやふりかけご飯など、バランスが考えられたお弁当を披露。「お弁当作りにハマってます」ともつづり、今後も作り続ける意欲をのぞかせました。
コメント欄では「やさしい奈々ちゃん」「良いね〜美味そう」「シンプルで美味しそう!」「奈々ちゃんの手作りとか最高やん」との声が寄せられています。
「自分にお弁当作りました」23日にも手作り弁当を公開していた鈴木さん。このときは「自分にお弁当作りました」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:鎌田 弘)