住宅ローンを「退職金1500万円」で減らすのは“メリットなし”？ 返済ストレス減より「預金・NISA」のほうが将来的に得ですか？ 使い道の“判断ポイント”を解説

退職金で検討したい3つの選択肢

退職金の使い道には、主に3つの選択肢があります。住宅ローン、預金、NISAの特徴を整理したうえで、自分の家計状況に合ったものを選んでください。



住宅ローン返済を優先する

住宅ローンの繰り上げ返済は、将来の利息負担を減らせる点がメリットです。金利1％のローン残高1000万円を繰り上げ返済すれば、単純計算で年間約10万円の利息軽減効果があります。精神的にも「負債が減る安心感」を得やすい点は大きいでしょう。

一方、住宅ローン控除が適用されている場合や、金利が極めて低い場合には、急いで返済するメリットが薄れるケースもあります。



預金を優先して手元資金を厚くする

預金の役割は、いつでも使える生活防衛資金です。退職後は収入が年金中心になるため、突発的な医療費や修繕費に備えて流動性の高い資金を確保することが重要です。

ただし、現在の低金利環境では利息がほとんど期待できず、インフレが進むと実質的な価値は目減りする可能性があります。



NISAで運用し資産を増やす

NISAは、運用で得た利益に税金がかからない制度で、資産を効率よく増やせるのが特徴です。退職後は収入が年金中心になるため、貯蓄を取り崩しながら生活するケースが一般的ですが、その一部を運用に回すことで、お金が減るスピードを緩やかにする効果が期待できます。

ただし、株式や投資信託は価格が上下し、タイミングによっては元本を下回ってしまうリスクもあります。特に短期間では値動きの影響を受けやすいため、運用はあくまで余裕資金の範囲で行うことが大切です。



退職金の配分例

退職金は一度にすべて使い道を決めるのではなく、「預金・返済・運用」に分けて考えることが大切です。

まずは、当面の生活費として3～5年分を預金で確保します。月々の生活費が25万円であれば、約900万～1500万円が目安です。次に、住宅ローンは全額返済ではなく、一部繰り上げ返済にとどめることで、負担を減らしつつ手元資金も残せます。残りはNISAを活用し、毎月積み立てるなど時間を分けて運用すれば、価格変動のリスクを抑えられるでしょう。

このようにバランスよく配分することで、将来の不安と資産減少のスピードの両方に備えやすくなります。



退職金の使い道で後悔しないための判断ポイント

退職金の使い道では、数字だけでなく「安心して暮らせるか」という視点も欠かせません。

まず確認したいのは、年金でどこまで生活費を賄えるかです。年金だけで生活費の大半をカバーできる場合は、資産を運用に回しやすくなります。年金だけでは不足する場合は、預金を厚めに持つ方が安心です。

また、医療費や介護費といった将来的な支出も考慮すべきです。これらは予測が難しいため、一定の余裕資金を確保しておくとよいでしょう。

さらに、見落とされがちなのが心理面です。資産が減ることに強い不安を感じる人は、無理に運用比率を高める必要はありません。逆に、多少の値動きを許容できる場合は、運用を取り入れることで資産の持ちをよくすることも考えられます。

年金で生活費の大半を賄える人は運用を取り入れやすく、毎月の収支に余裕がない人は預金や返済を優先するのがいいでしょう。このように自分の状況に当てはめて考えることが大切です。



無理のないバランス配分が大切

退職金1500万円の使い道に、「これが正解」というものはありません。住宅ローンを返済すれば毎月の負担は軽くなり、預金を多く残せば急な支出にも対応しやすくなるでしょう。また、NISAを活用すればお金の減り方を緩やかにできる可能性があります。

ただし、どれか1つに絞ってしまうと思わぬリスクにつながることもあるため、まずは当面の生活費を確保したうえで、返済・預金・運用をバランスよく組み合わせることが大切です。まずは毎月の生活費と年金額を整理し、自分にとって必要な預金額を把握するところから始めてみてください。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー