兵役逃れの疑惑で20年以上“入国禁止”の韓国歌手、近況に芸人が胸中吐露「軍隊に行っていれば…」

兵役逃れをめぐる騒動により、20年以上韓国への入国が禁止されている歌手のユ・スンジュンが近況を公開した。

そんな中、コメディアンのキム・デボムがユ・スンジュンに対する複雑な胸中を明かした。

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キム・デボムは4月24日、自身のSNSに、歌手テ・ジナのコンサートに登場したユ・スンジュンに関する記事の見出しをキャプチャした画像を投稿した。

あわせてキム・デボムは「この人は本当に軍隊に行ってさえいれば、今ごろキム・ジョングクのようなポジションにいたはずなのに……」とコメント。ユ・スンジュンが兵役逃れ疑惑により韓国での芸能活動ができなくなったことへの無念さがにじむ発言となった。

（画像＝YouTubeキャプチャ）ユ・スンジュン

ユ・スンジュンは前日、自身のチャンネルに「テ・ジナのステージにユ・スンジュンが突然現れたらどうなるか。誰も予想できなかった反応」というタイトルの動画を公開。この映像には、昨年アメリカ・ロサンゼルスで開催されたテ・ジナの公演に招待され、登場したユ・スンジュンの姿が収められている。

映像の中でユ・スンジュンは、テ・ジナの紹介を受けて客席から観客にあいさつした。その際、ある観客が「今も韓国に戻れないのか。会うたびに胸が痛む」と声をかける場面もあり、注目を集めた。

なお、ユ・スンジュンは1997年に歌手としてデビューし、多くのヒット曲で人気を集めた。しかし、2002年1月に海外へ出国後、アメリカ市民権を取得したことで論争に発展。その後、兵役義務回避疑惑により韓国への入国が制限され、現在もロサンゼルス総領事館と訴訟を続けている。

（記事提供＝OSEN）

◇ユ・スンジュン プロフィール

1976年12月15日生まれ。1997年に1stアルバム『West Side』でデビューし、『Gaui』『Na Na Na』『Passion』『I Love You Nuna』『Wow』など数多くのヒット曲を出してトップスターに。入隊を控えていた2002年、韓国国籍を放棄してアメリカ市民権を取得し、兵役義務を回避。すると同年、韓国法務部から入国制限処分を受けた。以降、20年以上も韓国に入国できずにいる。英語名はスティーブ・ユ。