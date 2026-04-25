◆マリーゴールド「Ｍａｒｉｇｏｌｄ Ｓｐｒｉｎｇ Ｖｉｃｔｏｒｙ Ｓｅｒｉｅｓ２０２６」（２５日、後楽園ホール）観衆７６５

マリーゴールドは２５日、後楽園ホールで「Ｍａｒｉｇｏｌｄ Ｓｐｒｉｎｇ Ｖｉｃｔｏｒｙ Ｓｅｒｉｅｓ２０２６」を開催した。

メインイベントで「ワールド王者」青野未来が前王者の林下詩美と３度目の防衛戦を行った。昨年１０・２６両国国技館大会で詩美からベルトを奪取した青野。激闘は青野が２３分４４秒、レッドセンセーショナルで勝利し防衛に成功した。

試合後、マイクを持った林下は「私はこのマリーゴールドを退団します」と電撃表明した。５・２３大田区大会がラストマッチになることを発表した。

ロッシー小川代表は、林下の退団に「１月ぐらいにそんな話があって」と明かし「去る者追わずなんで…マイナスの材料ばかり並べてもしょうがないんで、こういう時こそピンチはチャンスなんで選手の頑張りに期待するしかないと思います」と見据えた。さらに「自分はプロレス生活、約半世紀迎えて、こういうことは山ほど経験しているんでこのまま落ちていくわけにはいかないんで、経験が生かせるかが今後なんじゃないですか」と明かした。

さらに林下から退団を告げられた時に「慰留はしないですね。辞めたいと思うってここでやりたくないってことだから慰留してもしょうがないじゃないですか」と振り返った。マリーゴールドは、旗揚げからの２年間でジュリア、ＭＩＲＡＩが退団。高橋奈七永は引退するなど主力選手が団体を離れる中、トップの林下の退団でさらなる激震が走ったが「面白いですよね、２年間で主力メンバー大半いなくなりましたから。これで残った選手が頑張れればいいんです。新陳代謝するしかないんで」と前を見つめていた。

この状況でビクトリア弓月と５年契約を結んだことを明かした小川氏。「前向きなんでいつもそうなんで。いい選手残っているんで不安になる必要はない」とほほ笑んだ。