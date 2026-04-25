2026年4月24日にスバルは、「SUBARU Boxer Rally spec.Z」を発表しました。

BRZをベースにAWD化と2.4Lターボエンジンを搭載した新マシンの詳細と、ユーザーからの反響を解説します。

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スバルは全日本ラリー選手権（JRC）に投入する新しい競技車両をメディア向けに発表しました。

同社はモータースポーツと商品開発の連携を強化する目的で「スポーツ車両企画室」を新設しています。

過酷な競技環境で鍛え上げた技術を量産車へ反映させ、ブランドの価値向上を図る狙いがあります。

これまでのスバルは「WRX S4」をベースにした車両でJRCを戦ってきました。しかし、道幅が狭くカーブが連続する国内のコースにおいては、車体の大きさと重量が不利な面もあったといいます。

またライバル勢が投入する小型で軽量なRally2車両に対して、タイム差を埋めることが難しかったようです。

そこで、軽量かつコンパクトなボディと短いホイールベースを持つ「SUBARU BRZ」が新たなベース車両に選ばれました。

BRZ特有の低い重心と、車両の向きを素早く変えるために有利なヨー慣性モーメントの小ささが、ラリー競技において大きな利点になると判断されたためです。

新マシンの名称は「SUBARU Boxer Rally spec.Z」で、ボディサイズは全長4265mm、全幅1820mm、全高1300mm、ホイールベースは2575mmに設定されています。

パワートレインには「FA24」型の2.4L水平対向エンジンを採用し、規定に合わせたリストリクターとターボチャージャーを追加することで、最高出力280PS以上、最大トルク500Nm以上を発揮。

駆動方式は直結式のAWDとし、SADEV製の6速シーケンシャルトランスミッションを搭載。前輪用のデファレンシャルギアをエンジンの下部に配置するなど、マスの集中化と低重心化を徹底して設計されました。

新井敏弘選手と安藤裕一選手が乗車するこのマシンは、2026年5月8日から開催される第3戦（奈良県）で実戦デビューを果たします。

テスト段階ではターマック路面での性能向上に期待が持てる一方、車内への熱侵入など乗員環境における課題も確認されており、実戦を通じてデータを収集し車両の熟成を進める予定です。

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FRのスポーツクーペであるBRZをAWD化しターボを搭載するという大幅な改造に対し、様々なユーザーから反響が寄せられています。

SNSなどでは、「BRZの4駆ターボはロマン」「四駆クーペの復活」といった歓迎のコメントが見受けられました。

また、「市販化の予定はないようですが、もし出たら買いたい」「雪国だとスポーツカーの選択肢が少ないのでAWDのBRZを出してほしい」など、市販モデルとしての販売を熱望する声が多数挙がっています。

新体制によるスバルの挑戦に、ユーザーの注目が集まっています。