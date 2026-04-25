メジャー40試合目の畑岡奈紗は上がり3ホール“+4” ティティクルらビッグネームも姿消す
＜シェブロン選手権 2日日◇24日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞メジャー40試合目の出場となった畑岡奈紗は、トータル4オーバーの85位で予選落ちを喫した。初日は終盤の8番パー5で、フェアウェイのボールに付着した泥の影響もあり、好ショットが右に曲がってダブルボギー。最終9番パー3でもアプローチを寄せきれずボギーとし、「74」で終えた。
【写真】ほとんどプール？ これが新コースに用意された池です
80位からの浮上を狙った2日目は、序盤に3バーディを奪う上々の立ち上がり。7番から3連続ボギーを喫したものの、その後は丁寧にスコアを戻し、カットライン圏内のイーブンパーで終盤へ入った。しかし、グリーンに池が絡む16番パー5でダブルボギー。続く17番では約4メートルのパーパットを決めきれず、最終18番もショートサイドから寄せきれずに連続ボギーとした。上がり3ホールで“+4”と崩れ、カットラインをまたいだ。口元を引き締め、厳しい表情でコースを後にした。今大会はビッグネームにも厳しい結果となっている。世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）はトータル3オーバーで週末進出を逃した。昨年6月「全米女子オープン」以来、今季初の結末となった。元世界ランキング1位で五輪金メダリストのリディア・コ（ニュージーランド）も同順位。2023年大会覇者のリリア・ヴ（米国）、通算15勝（うちメジャー2勝）のコ・ジンヨン（韓国）、「前哨戦」でプレーオフの末に惜敗したキム・セヨン（韓国）らも2日間で姿を消した。世界ランキング2位のネリー・コルダ（米国）はトータル14アンダーで単独首位。2位のパティ・タバタナキト（タイ）に6打差をつけ、独走態勢を築いている。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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