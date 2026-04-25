＜速報＞青木瀬令奈はイーブンパーでホールアウト 佐藤大平が首位
＜前澤杯 3日目◇25日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーは第3ラウンドが進行している。連日のアンダーパーをマークしている青木瀬令奈は、2バーディ・2ボギーの「72」で回り、トータル2アンダーの77位タイでホールアウトした。
【写真】ハイパーカーずらり 激レアのフェラーリ・エンツォまで
前半を1アンダーで折り返すと、後半も3番で1つ伸ばし、この時点で2アンダーとしていた。しかし、5番からの連続ボギーが響き、イーブンパーとした。現在はトータル17アンダーでツアー1勝の佐藤大平が首位。1打差の2位にと香妻陣一朗、今平周吾、長野泰雅、米澤蓮が続いている。昨年覇者の小西たかのりはトータル9アンダーの33位タイ。約1年ぶりにツアー参戦となる片山晋呉は、トータル5アンダーの61位タイでそれぞれホールアウトしている。今大会の賞金総額は2億円。優勝賞金は4000万円。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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青木瀬令奈 プロフィール＆成績
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