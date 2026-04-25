２４日、北京国際モーターショーに出展した中国スマートフォン大手、小米集団（シャオミ）が手がける電気自動車（ＥＶ）メーカー、小米汽車のブース。（北京＝新華社記者／常能嘉）

【新華社北京4月25日】中国北京市で24日、世界最大級の自動車展示会「北京国際モーターショー」が開幕した。5月3日まで中国国際展覧センター順義館と首都国際エキシビション・コンベンションセンターで開催される。

２４日、北京国際モーターショーに出展した中国自動車大手、吉利汽車傘下のブランド「極氪（ＺＥＥＫＲ）」のブース。（北京＝新華社記者／常能嘉）

２４日、北京国際モーターショーに出展した中国の電気自動車（ＥＶ）メーカー、理想汽車のブース。（北京＝新華社記者／常能嘉）

２４日、北京国際モーターショーに出展したホンダのブース。（北京＝新華社記者／常能嘉）

２４日、北京国際モーターショーに出展した米自動車大手フォード・モーターのブース。（北京＝新華社記者／常能嘉）

２４日、北京国際モーターショーの会場。（北京＝新華社記者／常能嘉）

２４日、北京国際モーターショーに出展した中国通信機器大手、華為技術（ファーウェイ）が主導するスマートカー技術連合「鴻蒙智行（ＨＩＭＡ）」のブース。（北京＝新華社記者／常能嘉）