71歳・水沢アキ、20年ぶりに帰国した俳優長男との2ショットが話題「ハンサム！」「すごく素敵な息子さん」 父は米国人
俳優の水沢アキ（71）が25日までに自身のインスタグラムを更新。俳優活動をする長男との2ショットが大きな反響を呼んでいる。
【写真】かっこよすぎる！…長男との2ショットを公開した水沢アキ
水沢は「俳優の息子ジュリアンがアメリカから20年ぶりに戻って来ました」と報告。「これからは日本で仕事をするとの事です。応援よろしくお願い致します」と長身で端正な顔立ちの息子と笑顔を浮かべるショットを投稿した。
この投稿には「すらっとした長身ですね」「 何か感動です」「ハンサム！かっこいいです！」「すごく素敵な息子さん」との反響が寄せられている。
水沢は1954年12月5日生まれ、東京都出身。 O型。1972年、ドラマ『夏に来た娘』で主演を務め、俳優デビュー。翌年、「娘ごころ」で歌手デビューした。86年に米国人男性と結婚し、1男1女をもうけるが93年に離婚した。
【写真】かっこよすぎる！…長男との2ショットを公開した水沢アキ
水沢は「俳優の息子ジュリアンがアメリカから20年ぶりに戻って来ました」と報告。「これからは日本で仕事をするとの事です。応援よろしくお願い致します」と長身で端正な顔立ちの息子と笑顔を浮かべるショットを投稿した。
この投稿には「すらっとした長身ですね」「 何か感動です」「ハンサム！かっこいいです！」「すごく素敵な息子さん」との反響が寄せられている。
水沢は1954年12月5日生まれ、東京都出身。 O型。1972年、ドラマ『夏に来た娘』で主演を務め、俳優デビュー。翌年、「娘ごころ」で歌手デビューした。86年に米国人男性と結婚し、1男1女をもうけるが93年に離婚した。