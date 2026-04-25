決算マイナス・インパクト銘柄 … ディスコ、キヤノン、オービック (4月17日～23日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から24日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3083> スターシーズ 東Ｓ -13.49 4/17 本決算 414.29
<6653> 正興電 東Ｐ -12.34 4/22 1Q 25.30
<5204> 石塚硝 東Ｓ -12.24 4/23 本決算 -17.57
<296A> 令和ＡＨ 東Ｇ -10.69 4/22 本決算 8.32
<7751> キヤノン 東Ｐ -9.59 4/23 1Q -24.38
<6858> 小野測器 東Ｓ -8.11 4/23 1Q 27.22
<3091> ブロンコＢ 東Ｐ -7.53 4/21 1Q 87.52
<4733> ＯＢＣ 東Ｐ -7.40 4/21 本決算 12.06
<7931> 未来工業 東Ｐ -7.37 4/23 本決算 －
<4929> アジュバン 東Ｓ -4.72 4/17 本決算 -74.00
<6146> ディスコ 東Ｐ -3.42 4/22 本決算 －
<9795> ステップ 東Ｐ -2.42 4/23 上期 1.17
<9993> ヤマザワ 東Ｓ -2.20 4/20 本決算 -35.01
<4684> オービック 東Ｐ -2.16 4/21 本決算 9.28
<2411> ゲンダイ 東Ｓ -1.46 4/17 本決算 17.65
<7309> シマノ 東Ｐ -1.39 4/23 1Q -3.37
<7815> 東京ボード 東Ｓ -1.11 4/20 本決算 －
<2268> サーティワン 東Ｓ -0.61 4/23 1Q 12.43
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした24日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から24日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3083> スターシーズ 東Ｓ -13.49 4/17 本決算 414.29
<6653> 正興電 東Ｐ -12.34 4/22 1Q 25.30
<5204> 石塚硝 東Ｓ -12.24 4/23 本決算 -17.57
<296A> 令和ＡＨ 東Ｇ -10.69 4/22 本決算 8.32
<7751> キヤノン 東Ｐ -9.59 4/23 1Q -24.38
<6858> 小野測器 東Ｓ -8.11 4/23 1Q 27.22
<3091> ブロンコＢ 東Ｐ -7.53 4/21 1Q 87.52
<4733> ＯＢＣ 東Ｐ -7.40 4/21 本決算 12.06
<7931> 未来工業 東Ｐ -7.37 4/23 本決算 －
<4929> アジュバン 東Ｓ -4.72 4/17 本決算 -74.00
<6146> ディスコ 東Ｐ -3.42 4/22 本決算 －
<9795> ステップ 東Ｐ -2.42 4/23 上期 1.17
<9993> ヤマザワ 東Ｓ -2.20 4/20 本決算 -35.01
<4684> オービック 東Ｐ -2.16 4/21 本決算 9.28
<2411> ゲンダイ 東Ｓ -1.46 4/17 本決算 17.65
<7309> シマノ 東Ｐ -1.39 4/23 1Q -3.37
<7815> 東京ボード 東Ｓ -1.11 4/20 本決算 －
<2268> サーティワン 東Ｓ -0.61 4/23 1Q 12.43
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした24日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
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