―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から24日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3083> スターシーズ 　東Ｓ 　 -13.49 　　4/17　本決算　　　414.29
<6653> 正興電 　　　　東Ｐ 　 -12.34 　　4/22　　　1Q　　　 25.30
<5204> 石塚硝 　　　　東Ｓ 　 -12.24 　　4/23　本決算　　　-17.57
<296A> 令和ＡＨ 　　　東Ｇ 　 -10.69 　　4/22　本決算　　　　8.32
<7751> キヤノン 　　　東Ｐ　　 -9.59 　　4/23　　　1Q　　　-24.38

<6858> 小野測器 　　　東Ｓ　　 -8.11 　　4/23　　　1Q　　　 27.22
<3091> ブロンコＢ 　　東Ｐ　　 -7.53 　　4/21　　　1Q　　　 87.52
<4733> ＯＢＣ 　　　　東Ｐ　　 -7.40 　　4/21　本決算　　　 12.06
<7931> 未来工業 　　　東Ｐ　　 -7.37 　　4/23　本決算　　　　　－
<4929> アジュバン 　　東Ｓ　　 -4.72 　　4/17　本決算　　　-74.00

<6146> ディスコ 　　　東Ｐ　　 -3.42 　　4/22　本決算　　　　　－
<9795> ステップ 　　　東Ｐ　　 -2.42 　　4/23　　上期　　　　1.17
<9993> ヤマザワ 　　　東Ｓ　　 -2.20 　　4/20　本決算　　　-35.01
<4684> オービック 　　東Ｐ　　 -2.16 　　4/21　本決算　　　　9.28
<2411> ゲンダイ 　　　東Ｓ　　 -1.46 　　4/17　本決算　　　 17.65

<7309> シマノ 　　　　東Ｐ　　 -1.39 　　4/23　　　1Q　　　 -3.37
<7815> 東京ボード 　　東Ｓ　　 -1.11 　　4/20　本決算　　　　　－
<2268> サーティワン 　東Ｓ　　 -0.61 　　4/23　　　1Q　　　 12.43

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした24日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース