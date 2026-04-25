独特の話術でテレビタレントとしての活躍し「ゲージツ家のクマさん」と親しまれた美術家の篠原勝之（しのはら・かつゆき）さんが死去したことが発表された。84歳だった。札幌市出身。

公式インスタグラムで「篠原の体調についてご心配をおかけしておりましたが、4月17日に他界いたしました」と発表。「いつもあたたかく見守っていただき、お力添えを賜りましたことに、心より感謝いたします。ありがとうございました。本人の遺志により通夜葬儀は行わず、20日に親近者で旅立ちを見送りました」と記された。

「ヒトからどう見られようと、どんな時も、今おかれている状況を面白がって、一生懸命に力のかぎりを尽くす。その在りようは最後の最後まで変わりませんでした。『残っている力をぜんぶ出しきって終わりたい』語っていた通りに離陸（晩年、好きで使っていた言葉です）しました」と篠原さんの最期がつづられた。

さらに「亡くなる日の朝、篠原から口頭で託された皆さまへのメッセージを以下に記します」とし「ついにね、オサラバの時が きちゃったよ。いろいろ、みんなに親切にしてもらって ありがとう。いっぱい感謝して、旅にいきます。アバヨ ＫＵＭＡ」と記された。

篠原さんは、武蔵野美術大学を中退。唐十郎さん率いる「状況劇場」で舞台美術やポスターを手がけ、芸能界と関係を持った。溶接オブジェを得意とし、自身を「鉄のゲージツ家」と称して、鉄や土を素材とした独創的な創作活動を展開しました。

また、文筆家としても高く評価されており、09年「走れUMI」で小学館児童出版文化賞、15年には「骨風」で泉鏡花文学賞を受賞した。

タレントとしても広く親しまれ、タモリ司会の「笑っていいとも！」や、ビートたけし司会の「たけしの誰でもピカソ」など多くの番組に出演。頭をそり上げた風貌と、独特の話術で茶の間「クマさん」の愛称で茶の間の人気を集めた。