元阪神のエースでオリックスや大リーグ・ヤンキースでもプレーした井川慶氏が２４日放送のテレビ朝日系「しくじり先生」に出演。「変わり者」と呼ばれたエピソードを披露した。

井川氏は１９９７年にドラフト２位で阪神に入団。３度の最多奪三振に輝いたほか、２００３年には２０勝をマークし、ＭＶＰをはじめ、沢村賞、最多勝、最優秀防御率などのタイトルを総なめし、阪神１８年ぶりの優勝の原動力となった。

ブレークしたプロ４年目には年俸４０００万円を稼ぐまでになったが、私生活では誰ともつるまずに寮で１人でゲームをする日々と紹介。「ゲーム好きですね。お酒、タバコ、ギャンブルは全くしないですし。高卒でいきなり入ってきて、お金をいっぱい持つんで。遊びの面にいってしまう選手は結構いて、やっぱり伸びなかったですよね」と話した。

平成ノブシコブシの吉村崇が「一見、ストイックそうな感じするじゃないですか？」と意外そうな顔をすると、井川氏のサポート役を務めた伊集院光は「ちゃんとこの意識の高いところを言わないから、ただの変わり者にどんどんなっていくんですけど」と誤解を生んでいったと説明した。

阪神時代の後輩にあたる鳥谷敬氏が「井川さんは多分、コンビニにも行かない。一回、遠征先の名古屋でコンビニ行くか、行かないかで話しているときに、財布見て『１０００円しかないから行くのやめよう』って言ってたんですね」とプロ野球選手とは思えぬ驚きのエピソードを披露した。

続けて伊集院が「（年俸）４０００万円ももらってます。で１カ月の出費が、ゲーム雑誌『ファミ通』の４９０円のみ」と紹介。オードリーの若林正恭が「中１じゃない！」と驚いたが、井川氏は「ロープレ（ロールプレーイングゲーム）が好きで。『ファミ通』は一番情報量があったんで」と真顔で説明。しかもゲームソフトも新品ではなく中古で購入していたと説明されると、スタジオは爆笑。井川氏は「中古も新品も一緒ですから、内容は。中古で十分です」とキッパリ。

さらに１カ月に及ぶ春季キャンプでの所持金が３万円と明かされ、伊集院が「修学旅行のお小遣い？」と思わずツッコんだが、「そもそも財布にお金はあんまり入れてなかった」と回答。鳥谷氏が「遠征の３日間で１０００円だった」と付け加えると、井川氏は「まあ、使わないですよね、普通にキャンプ中なんで。練習なんで。お金使うところがない」と語気を強めていた。