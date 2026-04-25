21日のメーン11R「穀雨（こくう）特別」（A1A2、8頭立て、1頭除外、ダート1700メートル）は田野豊三騎乗の5番人気タイキフォース（牡8＝永島、父スピルバーグ）が1年1カ月ぶりの勝利。3連単は25万7830円と、波乱の結末となった。

スタート後、ほどなくして単勝1番人気2・1倍のインベルシオン（牡7＝松浦、父キズナ）が落馬競走中止。場内がどよめきに包まれた。テンに行っていたため影響を受けなかったタイキフォースはマイペースで逃走。追いすがる小牧太騎乗のエイシンレジューム（牡6＝坂本、父サトノクラウン）を3/4馬身差振り切った。

田野はこの日3勝の固め打ちで、このレースで今年44勝目（きょう25日時点で45勝）。2023年のキャリアハイ72勝の2倍を超える150勝ペースで、リーディング5位と絶好調だ。メーン騎乗機会5連勝中だった小牧も止め、飛躍の年となっている。勝利騎手インタビューでは「安全を願っていただきながら、同じように（馬券で）戦っていただければ」落馬した広瀬航を思いやりながらファンへ呼びかけ、気遣いも見せていた。