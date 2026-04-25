◇インターリーグ ホワイトソックス 5―4 ナショナルズ（2026年4月24日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が24日（日本時間25日）、本拠ナショナルズ戦の4回にメジャートップに並ぶ11号ソロを放った。ナショナルズ2番手右腕の元巨人・マイコラスから2試合ぶりとなる一発で、単独トップだったアストロズのヨルダン・アルバレスと並んだ。

村上はここまで90打数23安打で、長打は全て本塁打。二塁打、三塁打はない。大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、メジャーデビューから最初の長打11本が全て本塁打というケースは1900年以降で初めて。過去最長は2016年にマリナーズの李大浩（イ・デホ）が記録した10本。村上はメジャー新人＆球団＆日本選手最長タイ記録の5試合連続本塁打となる10号を打った22日（同23日）のダイヤモンドバックス戦で李大浩に並んでいた。

同記者によると、メジャーデビューから26試合で11本塁打は、2017年のリース・ホスキンス（当時フィリーズ）、18〜19年のアリスティデス・アキーノ（当時レッズ）の12本に次いで歴代3位タイ。他に11本は1966年にジョージ・スコット（当時レッドソックス）、2015〜16年にゲーリー・サンチェス（当時ヤンキース）が記録しているという。