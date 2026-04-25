［前進］

巨人のダッグアウトに目を向けると、ちょっとした変化に気付く。

今季は、阿部監督のそばで内海投手コーチが試合に目をこらしている。「経験しておいた方が、スキルが上がる」と、監督が講じた配置転換だ。

内海コーチは２季務めていたブルペン担当を杉内投手チーフコーチと交代し、ベンチへ入ることになった。試合中、リリーフ陣の状態の見極め、球数の管理などを担うブルペンに対し、ベンチでは投げている投手のフォローや戦況に応じた継投策の立案など、異なる役割を求められる。

２０試合あまりを終え、内海コーチは「ベンチは常に動いている。まだまだ機転が利かない」と、ブルペンとは違う難しさを痛感している。あらゆる展開を想定した準備が欠かせず、「もっと試合を先読みする力が必要。勉強になっています」と話す。

２０２３年秋、新任の阿部監督が「一緒にやろう」と電話をかけた。巨人のかつてのエース左腕はすでに、西武で指導者のキャリアをスタートさせていた。監督が買ったのは、現役時代をともに戦った後輩のキャプテンシー。「投手陣全体をまとめてもらいたい」と、主にファームで指導していた杉内コーチとともに一軍の指導を託した。

信頼を置く２人に投手コーチを任せて３季目。担当交代の理由について、「長く指導者をやっていく上で、どちらの大変さも知っておいた方がいい」と明かす。さらに、球団の将来を見据えての考えもある。「どこのチームも今、指導者は人材不足。ジャイアンツとしても課題だと思う」。後進を高みへ導こうとする姿は、自らに道を示した原辰徳前監督にも通じる。

変わった光景は、もう一つ。守備の際、阿部監督が椅子に腰かけるようになった。「一歩引いて、任せるべきところはコーチに任せる」のが理由だ。攻撃時は、ウィーラー打撃コーチが前方に陣取る。「『なんでよーっ！』ってずっと怒っているから、こっちはなだめる側」と苦笑しつつ、どこかうれしそうだ。今季は、勝利を追求するベンチワークからも目が離せない。（平山一有）