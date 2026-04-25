改札で光る猫モチーフ雑貨！ 電子技販「FLASH SHIP'S CAT(Muse) 基板アートシリーズ」

記事ポイント 改札のタッチでLEDが光る《SHIP’S CAT(Muse)》デザインのICカードケースが登場大阪中之島美術館などで4月25日から順次販売、しおりも同時展開本物の基板を使った緻密な意匠と、光るギミックを両立した日本製雑貨 改札のタッチでLEDが光る《SHIP’S CAT(Muse)》デザインのICカードケースが登場大阪中之島美術館などで4月25日から順次販売、しおりも同時展開本物の基板を使った緻密な意匠と、光るギミックを両立した日本製雑貨

改札にタッチした瞬間、猫の瞳や胸元がふわっと光るユニークな基板アート雑貨。

電子技販から、大阪中之島美術館の《SHIP’S CAT(Muse)》をデザインしたICカードケースとしおりが登場します。

工業用プリント基板ならではの、きりっとした黒と金のコントラストが浮かび上がります。

電子技販「FLASH SHIP’S CAT(Muse) 基板アートシリーズ」





発売日：2026年4月25日から順次販売販売場所：moeco直販ショップ、大阪中之島美術館などモチーフ：大阪中之島美術館に恒久設置されている《SHIP’S CAT(Muse)》展開商品：ICカードケース、しおり電波でLEDが光る回路を搭載

《SHIP’S CAT(Muse)》は、宇宙服や潜水服のようなスーツをまとった猫の彫刻作品です。

大阪中之島美術館を見守る守り神であり、堂島川から世界へ羽ばたく象徴として、現代美術作家のヤノベケンジ氏が制作した作品。

今回のシリーズでは、シップスキャットのシルエットを0.1mmの細い配線パターンで緻密に描いています。

金メッキのきらめきと黒い基板が重なる、アートピース調の造形。

ICカードケース

商品名：FLASH SHIP’S CAT(Muse) 基板アート ICカードケース価格：12,100円（税込）色：黒サイズ：98×62×4.5mm重さ：25g（ケースのみ）電子部品：5個（青色LED 2個、赤色LED 1個、白色LED 2個）素材：FR-4（ガラス繊維の布＋エポキシ）

改札のタッチやチャージ、ICカード決済のたびに光る仕掛け付き。

両目の青、舌の赤、胸元の羽の白が点灯し、静かな黒のケースに小さな光が浮かぶ演出です。

ケースは表、中、裏の3種の基板を重ねてプレス接着した構造です。

車載基板や産業機器にも使われるFR-4素材を採用し、薄型ながら軽やかでしっかりした手触りに仕上げています。

電子部品を実装したあと、クリーンルームで樹脂コーティングを施し、表面の気泡や埃を手作業で取り除いている点も特徴。

ギフトボックス入りで、キーチェーンはケースの下に同梱されています。

しおり

商品名：FLASH SHIP’S CAT(Muse) 基板アート しおり価格：3,850円（税込）色：黒サイズ：122×32×0.45mm重さ：3g電子部品：2個（赤色LED 2個）

猫耳のフォルムを生かした、遊び心のある細身のしおり。

上部がぴょこんと耳の形になっていて、本や手帳からのぞく姿にも愛らしさがあります。

両目には赤色LEDを2個搭載しています。

iPhone用MagSafe充電器（純正）やApple Watch用磁気充電器（純正）に載せると、目元が赤く光る仕掛けです。

基板の端面より0.15mmの銅箔を削除し、本や手帳、手を傷つけにくい仕様に調整。

薄さ0.45mm、重さ3gの軽やかな設計で、読書時間や手帳タイムにそっと添えやすい一品です。

ICカードケースは日々の移動に小さな驚きを添えるアイテムです。

しおりはデスクまわりや読書時間で、基板アートの繊細さを気軽に楽しめる仕上がりです。

どちらも、日本の基板設計製造技術をそのまま雑貨に落とし込んだ、精巧さが際立つラインナップ。

大阪中之島美術館の作品世界を身近に持ち歩ける、FLASH SHIP’S CAT(Muse) 基板アートシリーズの紹介でした。

よくある質問

Q. ICカードケースはどこで購入できますか？

A. moeco直販ショップ、大阪中之島美術館などで2026年4月25日から順次販売されます。

Q. ICカードケースはどんなときに光りますか？

A. 改札のタッチ時やチャージ時、ICカード決済時に、電池なしでLEDが光る仕様です。

カード内蔵チップの位置によって反応が変わる場合があります。

Q. しおりはどの充電器でも光りますか？

A. iPhone用MagSafe充電器（純正）とApple Watch用磁気充電器（純正）で光るギミックが案内されています。

それ以外では光らない可能性があります。

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