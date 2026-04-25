部屋ごと飛び込む異世界旅行！ エイチアールケイ「ホーリープラネット」

エイチアールケイが運営する「ホーリープラネット」は、客室そのものを“瞬間移動装置”に見立てた宿泊施設。

スイッチを入れると壁や床に映像がなめらかに広がり、光と音に包まれながら時空を超える旅へ引き込まれます。

現実の部屋の輪郭がほどけていくような没入感。

宇宙へのテイクオフ

物語の始まりは、部屋の壁が崩れ出すような演出からスタート。

視界いっぱいに星々が流れ、室内にいながら無重力空間へ放り出されたようなスケール感です。

さらに宇宙人たちのダンスパーティが展開され、にぎやかな光と音が弾む場面も登場。

恐竜とお菓子の異世界

次に広がるのは、恐竜たちが闊歩するジャングルの世界。

ぐんと奥行きを感じる映像で、足元まで自然が迫るような臨場感が続きます。

ケーキやドーナツでできたお菓子の星では、甘い色彩が重なるファンタジックな景色も展開。

王子様とお姫様の結婚式にゲストとして参加する、ストーリー仕立ての場面まで体験できます。

地球とフィナーレの帰還

地球パートでは、ライオンの群れが駆けるサバンナや、色鮮やかなサンゴ礁が揺れる深海を冒険。

青く澄んだ海の中から空の旅へ切り替わり、スカイツリーを眺めるシーンへつながります。

終盤には自分が赤ちゃんの姿になったようなユニークな設定も用意。

雲の上から巨大な滑り台を滑り、お母さんのお腹を通って再びホーリープラネットへ帰還するラストです。

非日常の映像体験を泊まりながら味わえる、新感覚の一室。

4台のプロジェクターに加え、壁四面と床、天井の鏡、音響システムを組み合わせることで、視界の端まで世界観がつながる設計です。

姉妹施設「ホーリーハウス」では、毎年7月、8月に実施している流しそうめん体験を、2026年は6月から前倒しで始める予定。

没入型の宿泊体験を探している人にぴったりな「ホーリープラネット」の紹介でした。

よくある質問

Q. 新しいプロジェクションマッピングはいつから体験できますか？

A. 「ホーリープラネット」の新コンテンツは2026年4月23日から導入されています。

Q. ホーリープラネットはどこにありますか？

A. 所在地は東京都北区滝野川6-32-9です。

Q. どのような世界を巡る内容ですか？

A. 宇宙、宇宙人のダンスパーティ、恐竜のジャングル、お菓子の星、サバンナ、深海、雲の上などを巡れます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post Dtimes.