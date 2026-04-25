部屋ごと飛び込む異世界旅行！ エイチアールケイ「ホーリープラネット」
記事ポイント客室の壁三面と床に映像が広がる新プロジェクションマッピングを2026年4月23日から導入。宇宙、恐竜のジャングル、お菓子の星、深海、雲の上まで巡る没入型ストーリー。東京都北区滝野川の「ホーリープラネット」で体験できる泊まれる仮想世界。
部屋に入った瞬間から、別世界への旅が始まる宿泊体験。
壁三面と床いっぱいに映像が広がり、宇宙やジャングル、深海まで一気に駆け抜ける新コンテンツです。
エイチアールケイ「ホーリープラネット」
施設名：泊まれる仮想世界 ホーリープラネット所在地：東京都北区滝野川6-32-9新コンテンツ開始日：2026年4月23日演出：4台のプロジェクター、壁四面、床、天井の鏡、音響システムを連動予約先：動画：
エイチアールケイが運営する「ホーリープラネット」は、客室そのものを“瞬間移動装置”に見立てた宿泊施設。
スイッチを入れると壁や床に映像がなめらかに広がり、光と音に包まれながら時空を超える旅へ引き込まれます。
現実の部屋の輪郭がほどけていくような没入感。
宇宙へのテイクオフ
物語の始まりは、部屋の壁が崩れ出すような演出からスタート。
視界いっぱいに星々が流れ、室内にいながら無重力空間へ放り出されたようなスケール感です。
さらに宇宙人たちのダンスパーティが展開され、にぎやかな光と音が弾む場面も登場。
恐竜とお菓子の異世界
次に広がるのは、恐竜たちが闊歩するジャングルの世界。
ぐんと奥行きを感じる映像で、足元まで自然が迫るような臨場感が続きます。
ケーキやドーナツでできたお菓子の星では、甘い色彩が重なるファンタジックな景色も展開。
王子様とお姫様の結婚式にゲストとして参加する、ストーリー仕立ての場面まで体験できます。
地球とフィナーレの帰還
地球パートでは、ライオンの群れが駆けるサバンナや、色鮮やかなサンゴ礁が揺れる深海を冒険。
青く澄んだ海の中から空の旅へ切り替わり、スカイツリーを眺めるシーンへつながります。
終盤には自分が赤ちゃんの姿になったようなユニークな設定も用意。
雲の上から巨大な滑り台を滑り、お母さんのお腹を通って再びホーリープラネットへ帰還するラストです。
非日常の映像体験を泊まりながら味わえる、新感覚の一室。
4台のプロジェクターに加え、壁四面と床、天井の鏡、音響システムを組み合わせることで、視界の端まで世界観がつながる設計です。
姉妹施設「ホーリーハウス」では、毎年7月、8月に実施している流しそうめん体験を、2026年は6月から前倒しで始める予定。
没入型の宿泊体験を探している人にぴったりな「ホーリープラネット」の紹介でした。
よくある質問
Q. 新しいプロジェクションマッピングはいつから体験できますか？
A. 「ホーリープラネット」の新コンテンツは2026年4月23日から導入されています。
Q. ホーリープラネットはどこにありますか？
A. 所在地は東京都北区滝野川6-32-9です。
Q. どのような世界を巡る内容ですか？
A. 宇宙、宇宙人のダンスパーティ、恐竜のジャングル、お菓子の星、サバンナ、深海、雲の上などを巡れます。
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