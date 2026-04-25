香り立つラム料理の競演！ MLA「北海道ジンギスカンフェスティバル2026」

記事ポイント 全国38種類以上のジンギスカンを食べ比べできる3日間のイベントラムバサダーによる数量限定のオージー・ラムメニューを販売Instagramフォローで限定の成吉思汗たれプレゼントも実施 全国38種類以上のジンギスカンを食べ比べできる3日間のイベントラムバサダーによる数量限定のオージー・ラムメニューを販売Instagramフォローで限定の成吉思汗たれプレゼントも実施

全国のジンギスカンを一度に味わえる、札幌開催の食イベント。

ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア・リミテッド（MLA）が特別協賛する「北海道ジンギスカンフェスティバル2026」が、2026年5月15日から17日までサッポロファクトリー西広場で開催されます。

香ばしく焼けるラム肉の香りに包まれながら、各地の味を食べ比べできる3日間。

会場ではオージー・ラムPR大使「ラムバサダー」による特別メニューも登場します。

MLA「北海道ジンギスカンフェスティバル2026」





開催日：2026年5月15日（金）〜5月17日（日）時間：5月15日（金）11:00〜20:00（L.O.19:30）時間：5月16日（土）・17日（日）10:00〜20:00（L.O.19:30）会場：サッポロファクトリー 西広場販売内容：全国各地のジンギスカン38種類以上主催：北海道遺産ジンギスカン応援隊特別協賛：ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア（MLA）

2015年にスタートした「北海道ジンギスカンフェスティバル」は、年に1回、全国各地のジンギスカンが集まる食イベントです。

地域ごとの味付けや肉の個性を一度に比べられる、貴重な機会。

MLAはオージー・ラムの認知拡大と、新しいラム肉文化の広がりを目指し、オーストラリアの生産者と日本の消費者をつなぐ場としてイベントを支援します。

骨付き塊スモークハム





商品名：オージー・ラムの骨付き塊スモークハム価格：500円販売形式：数量限定売り切れ次第終了

骨付きの塊肉を豪快に味わえる特別メニュー。

スモークの香りがふわりと立ちのぼる、食欲を誘う一皿です。

生ウインナー

商品名：生ウインナー内容：2本入り価格：800円素材：オージー・ラム100％、国産にんにく使用

パリッとした皮の内側に、肉汁を閉じ込めた生ソーセージ。

ラムのうまみとにんにくの香りが重なる、力強い味わいです。

じゃがいもとラムのボロネーゼ

商品名：じゃがいもとラムのボロネーゼ価格：500円調理内容：鉄板で焼いたじゃがいもにラム肉のボロネーゼとチーズをのせて炙る仕立て

ほくほくのじゃがいもに、コクのあるラムのボロネーゼを重ねた一品。

表面を炙ったチーズの香ばしさが加わり、濃厚な余韻が広がります。

会場にはラムバサダーとして、毛塚智之さんと東澤壮晃さんが参加予定です。

オージー・ラムを使った限定メニューを通して、ラム肉の新しいおいしさに出会える構成。

さらに、ジンギスカン応援隊のInstagramをフォローすると、ベル食品とフェス限定で共同開発した「こだわりの成吉思汗たれ」のプレゼントも用意されています。

食べ比べの楽しさと限定メニューの特別感をあわせて味わえる、札幌の3日間。

全国のジンギスカンが集う「北海道ジンギスカンフェスティバル2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 北海道ジンギスカンフェスティバル2026はいつ開催されますか？

A. 2026年5月15日（金）から17日（日）までの3日間開催されます。

15日は11:00〜20:00、16日と17日は10:00〜20:00で、ラストオーダーは各日19:30です。

Q. 会場ではどのくらいの種類のジンギスカンを楽しめますか？

A. 全国各地のジンギスカン38種類以上が販売される予定です。

地域ごとの味の違いを食べ比べできます。

Q. ラムバサダーのメニューにはどんなものがありますか？

A. 「オージー・ラムの骨付き塊スモークハム」（500円）、「生ウインナー 2本入り」（800円）、「じゃがいもとラムのボロネーゼ」（500円）の3品が案内されています。

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