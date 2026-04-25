花束みたいに華やぐ甘い贈り物！ CAFE OHZAN「母の日向け限定ラスク」

記事ポイント CAFE OHZANが母の日向け数量限定ラスク3商品を4月25日に直営店で発売オンラインストアでは4月20日から先行販売、限定ラスク10本とコーヒーの新セットも登場花束のような彩りとフルーツ、ナッツを重ねた華やかなチョコレートラスクがそろいます CAFE OHZANが母の日向け数量限定ラスク3商品を4月25日に直営店で発売オンラインストアでは4月20日から先行販売、限定ラスク10本とコーヒーの新セットも登場花束のような彩りとフルーツ、ナッツを重ねた華やかなチョコレートラスクがそろいます

CAFE OHZANが、母の日向けの数量限定ラスクを発売。

2026年4月25日から直営店で販売され、公式オンラインストアでは4月20日から先行販売中です。

花束を思わせる華やかな色合いと、サクサク食感のラスクを組み合わせた特別なギフトです。

CAFE OHZAN「母の日向け限定ラスク」





発売日：直営店 2026年4月25日、オンラインストア 2026年4月20日販売場所：CAFE OHZAN直営店舗、公式オンラインストア内容：母の日向け数量限定ラスク3商品10本すべて限定フレーバーのラスクやオリジナルブレンドコーヒーのセットを展開

“大人可愛い”をテーマにした母の日限定コレクション。

ミルク、ホワイト、ストロベリーに加え、紅茶チョコレートやレモンチョコレートまでそろい、ひと箱の中で色も香りも変化する仕立てです。

オレンジやイチジク、ラズベリーのドライフルーツに、アーモンドやピスタチオのナッツを重ねたデコレーションが母の日のテーブルを華やかにします。

ラスク生地のほどよい塩味がチョコレートのコクを引き立て、軽やかなサクサク感があとを引く味わいです。

限定コーヒーセット





商品名：カフェドママン価格：3,996円（税込）内容：スティックラスク10本、オリジナルブレンドコーヒー（ドリップバッグ）5個発売日：オンラインストア 2026年4月20日、直営店 2026年4月25日販売URL：https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/#AS-26M

今回だけの限定ラスク10本とコーヒーを組み合わせた新作ギフト。

イチジクやオレンジをのせたラスクは、濃縮された果実の甘みとチョコレートのまろやかなコクが重なります。

TAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年をかけて開発したオリジナルブレンドは、酸味が際立つしっかりとした味わいです。

温かなコーヒーと合わせることで、ラスクの甘さや塩味の輪郭がいっそう際立つセットです。

5本入りギフト





商品名：スティックラスク5本入 マシェリママン価格：1,512円（税込）内容：5本入りチョコレート：ミルク、ホワイト、ストロベリー、キャラメル、レモン発売日：オンラインストア 2026年4月20日、直営店 2026年4月25日販売URL：https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/#ST5-26M

花束のような彩りを詰め込んだ5本入り。

メレンゲで作ったバラやハート形チョコレートをあしらい、やわらかな色の重なりが箱の中で映えます。

ミルクからレモンまで5種類のチョコレートでコーティングされ、1本ごとに見た目も風味も異なります。

可憐さと上品さを両立した、母の日らしい華やかな詰め合わせです。

10本入りギフト





商品名：スティックラスク10本入 マシェリママン価格：2,808円（税込）内容：10本入り10本すべて異なる内容、紅茶チョコレートのラスク入り発売日：オンラインストア 2026年4月20日、直営店 2026年4月25日販売URL：https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/#ST10-26M

10本すべてが異なる表情を見せる詰め合わせ。

紅茶チョコレートをベースにしたラスクも入り、ふわりと広がる香りの変化まで楽しめます。

オレンジ、イチジク、ラズベリーのドライフルーツに、スライスアーモンドやピスタチオのザクザク食感が重なります。

ひと口ごとに甘みや香ばしさの印象が変わり、開けた瞬間の華やかさも印象に残るギフトです。

掛け紙サービス





贈り物をいっそう華やかに見せる掛け紙も用意。

「心からの感謝を込めてこの贈り物をお届けします」「あなたの一日を明るく照らしますように」という言葉が添えられています。

母の日以外の用途でも使いやすい内容で、希望者にはCAFE OHZAN直営店舗と公式オンラインストアで付けられます。





母の日の贈り物に、味わいと見た目の華やかさをそろえた限定ラスク。

サクサクの生地にチョコレート、フルーツ、ナッツを重ねた1本1本が、感謝の気持ちを丁寧に伝えてくれます。

オンラインストアと直営店で選べるので、贈るタイミングに合わせて取り入れやすい展開です。

CAFE OHZANの母の日向け限定ラスクの紹介でした。

よくある質問

Q. 母の日向け限定ラスクはいつから買えますか？

A. 公式オンラインストアでは2026年4月20日から先行販売、直営店では2026年4月25日から販売されています。

Q. コーヒー付きのセット商品はありますか？

A. あります。

カフェドママンは限定ラスク10本にオリジナルブレンドのドリップバッグコーヒー5個を組み合わせたセットです。

Q. 掛け紙はどこで付けてもらえますか？

A. CAFE OHZAN直営店舗と公式オンラインストアで、希望者に掛け紙が付けられます。

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