木の表情が映える窓辺刷新！ ニチベイ「クレール」

記事ポイント スマートコード式を刷新天然杉や桐材スラットを追加幅25〜270cmまで対応拡大 スマートコード式を刷新天然杉や桐材スラットを追加幅25〜270cmまで対応拡大

ニチベイのウッドブラインド「クレール」が、2026年5月14日(木)にモデルチェンジして登場。

すっきりした操作部やコンパクトなヘッドボックス、多彩なスラット展開で、木のぬくもりを生かした窓辺づくりに寄り添う一品。

ニチベイ「クレール」





発売日：2026年5月14日(木)タイプ：標準タイプ、耐水タイプ、電動タイプ マルチIR仕様、電動標準タイプ NICSII仕様スラット色：50mmスラット47色、35mmスラット5色操作方法：ループコード式、コード式、スマートコード式、電動式製作可能寸法：幅25〜270cm、高さ30〜350cm参考価格：27,800円〜（クレール50標準タイプ コード式）

今回のモデルチェンジは、木造高層ビルの増加やバイオフィリックデザインへの関心の高まりを背景にした刷新。

木肌のやわらかな表情を引き立てる意匠性と、毎日の開閉を支える実用性を両立したシリーズです。

スマートコード式

1本のコードで操作できる「スマートコード式」をリニューアル。

操作部をよりすっきりした形状に整え、ヘッドボックスもコンパクトになり、窓辺の印象が軽やかにまとまります。

新たに「クレールタッチ」にも対応。

さらに高窓の操作に便利な「電動タイプ マルチIR仕様」は、「クレールグランツ」でも選べるようになります。

新スラット

新素材：国産天然杉、桐材スラット「ライトリー」新仕様：木製「桐防炎」、樹脂製「耐水」スラットカラー：グレージュ、ニュアンスカラーなどを追加

国産の天然杉を使ったスラットや、軽やかな桐材スラット「ライトリー」が新たにラインナップ。

さらりとした木目ややさしい色の重なりが、住宅だけでなくオフィスやホテルにもなじむ仕上がりです。

木製の「桐防炎」や樹脂製の「耐水」スラットも追加。

使用シーンに合わせて選びやすくなり、バスルームなど水まわり空間にも対応します。

基本性能

製作可能寸法：幅25〜270cm、高さ30〜350cm光漏れ対策：構造改良、昇降コード穴の小径化

構造の改良と昇降コード穴の小径化によって、光漏れを抑える設計。

すき間から差し込む光を抑えながら、意匠性とプライバシー性能を高めています。

大開口窓にも応える対応力。

幅25cmから270cm、高さ30cmから350cmまで製作でき、幅広い窓サイズに合わせやすい仕様です。

木の質感と機能性を両立した、現代の空間になじむウッドブラインド。

住宅から非住宅まで、使う場所に応じて選択肢が広がるモデルチェンジです。

安全性への配慮と意匠の美しさを両立した点にも目を引かれます。

ニチベイ「クレール」の紹介でした。

よくある質問

Q. クレールの発売日はいつですか？

A. 2026年5月14日(木)です。

Q. どのような操作方法がありますか？

A. ループコード式、コード式、スマートコード式、電動式があります。

対応する操作方法はタイプによって異なります。

Q. 製作可能なサイズはどのくらいですか？

A. 幅25〜270cm、高さ30〜350cmです。

タイプや操作方法によって異なる場合があります。

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