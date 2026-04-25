月額制で備える修理費対策！ 巧「巧のあんしんケア保証ライト」

記事ポイント 設置済みの業務用エアコンを対象にした、月額600円（税別）の長期修理保証サービス製品引渡後15年目まで、突発的な修理費を累積10万円までカバークラウド管理システム「FROCON」加入者向けの付帯サービスとして提供 設置済みの業務用エアコンを対象にした、月額600円（税別）の長期修理保証サービス製品引渡後15年目まで、突発的な修理費を累積10万円までカバークラウド管理システム「FROCON」加入者向けの付帯サービスとして提供

巧が、設置済みの業務用エアコンを対象にした月額定額制の長期修理保証サービス「巧のあんしんケア保証ライト」を正式に開始します。

月額600円（税別）で、急な修理費の波をならしやすくする新サービス。

店舗やオフィスで使い続けている空調設備に、後付けで備えを加えられる仕組みです。

巧「巧のあんしんケア保証ライト」





サービス名：巧のあんしんケア保証ライト料金：1系統あたり月額600円（税別）保証期間：製品引渡後15年目まで保証上限：累積10万円対象：設置済みの業務用エアコン（既設機）利用条件：クラウド管理システム「FROCON」加入者向け付帯サービス

購入時しか入りにくかった延長保証の常識をくつがえす、既設機対応の新提案。

基板やファンモーターの故障リスクが高まる数年経過後の設備にも、月額固定で備えを持たせられます。

読みにくかった将来の修理コストを、毎月の見通しやすい支出へ置き換える設計です。

月額定額の保証設計

月額料金：1系統あたり600円（税別）保証対象期間：製品引渡後15年目まで保証料：設置経過年数などにより算出

毎月の固定費として組み込みやすい、すっきりした料金体系。

高額な一時支出を避けたい店舗運営にとって、キャッシュフローを整えやすい条件です。

長く使ってきた空調設備にも視線を向けたサービス設計が光ります。

累積10万円の修理補償

累積保証限度額：10万円利用回数：限度額内で複数回利用可能

急に発生する修理費の重みを受け止める、店舗運営のセーフティネット。

故障頻度の高い修理をカバーし、限度額内であれば複数回使える仕組みです。

予想しづらい出費を抑えたい現場に向けた、実務寄りのサービスです。

加入条件と対象範囲





加入条件：店舗単位（設置されている全系統）での加入付帯条件：FROCONへの加入が必要対象外機器：GHP（ガスヒートポンプエアコン）など一部機器提供会社：巧株式会社所在地：東京都港区

保証単体ではなく、管理システムと組み合わせて使う運用型サービス。

FROCONは、フロン排出抑制法に基づく点検や記録業務をWEB上で一元管理できるクラウド管理システムです。

設備管理と修理保証をまとめて整えたい事業者向けのプランです。

すでに稼働している機器にも入れる点は、導入後の年数が進んだ店舗ほど響く要素。

突発費用を読みやすくしながら、日々の設備運用も整理しやすくなる流れです。

空調トラブルの不安を月額制で受け止める、新しい保証サービスの紹介でした。

よくある質問

Q. 巧のあんしんケア保証ライトは新品のエアコンだけが対象ですか？

A. いいえ、設置済みの業務用エアコン（既設機）が対象です。

新品購入時に限らず、今使っている設備にも後付けで導入できます。

Q. 保証はどこまでカバーされますか？

A. 製品引渡後15年目まで、突発的な修理費を累積10万円まで補償します。

限度額内であれば複数回の利用も可能です。

Q. サービスを利用するための条件はありますか？

A. はい、クラウド管理システム「FROCON」への加入が必要です。

また、店舗単位で設置されている全系統をまとめて加入する条件があります。

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