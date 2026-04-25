元NHKでジャーナリスト・池上彰氏（75）が25日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）にゲスト出演。苦手とするニュースを明かす場面があった。

慶大経済学部を卒業後、1973年にNHKに記者として入局。社会部記者として、警視庁、気象庁、文部省、宮内庁を担当。ニュースキャスターなどを経て、2005年3月に54歳で早期退職。フリーランスでジャーナリストとして活動している。

パーソナリティーの和田アキ子から「苦手な話題ってなんですか？」と質問。池上氏は「芸能ニュースはあんまり詳しくないですね」ときっぱり。

和田が「こんなに芸能人をゲストに呼んで、わかりやすく説明しているじゃない？」と驚くと、池上氏は「説明はしますけど、別に私、芸能ニュースに関心がないので。それは国際ニュースの方がやっぱり関心がある。アメリカとイランとか、そっちばかり気になりますから」とした。

さらに和田は「申し訳ないですけど、池上さん趣味とかないんですか？」と質問。池上氏は「読書ですね。これは、SFだったり、あるいはミステリーだったりですよね」と明かした。

「世界情勢とかそういうに関係なく、政治とか？」と聞くと、「そっちはそういう本をいっぱい読まなきゃいけないので。国際情勢についての本も大量に読まなければいけないわけですよ」と池上氏。「だけど、それとは別にやっぱり、趣味でSFだったり、あるいはミステリーだったりっていうのはやっぱり読みたくなるってことですよね」とした。

和田は「一番ゆっくりしている時は何なんですか？ 読書じゃなくて。テレビ見ます？」と聞くと、池上氏は「いや、“テレビは見るものじゃなくて出るもの”、なんて。のんびりしている時間はないですよね。（教鞭をとる）名古屋の大学に行くのも、往復の新幹線の中で本を読めるからってことですし」と話した。