「イケオジ!!!」47歳お笑い芸人、“激変”に反響 おいでやす小田が生放送でピンク髪→黒髪に大変身「めっちゃ爽やか」「オシャレなってる！」

「イケオジ!!!」47歳お笑い芸人、“激変”に反響 おいでやす小田が生放送でピンク髪→黒髪に大変身「めっちゃ爽やか」「オシャレなってる！」