「イケオジ!!!」47歳お笑い芸人、“激変”に反響 おいでやす小田が生放送でピンク髪→黒髪に大変身「めっちゃ爽やか」「オシャレなってる！」
お笑い芸人のおいでやす小田が24日放送のTBS系『ラヴィット！』に出演。激変姿を披露した。
【写真】「イケオジ!!!」“激変”姿を披露したおいでやす小田 ピンク→爽やか黒髪に
小田は前日放送の日本テレビ系バラエティー『ぐるぐるナインティナイン』で「前髪ぱっつんチェンジ」に参加。髪色をピンクに染めたオン眉のぱっつんヘアスタイルに変わっていた。
そして、翌日の『ラヴィット！』生放送中にぱっつんヘアからイメチェンをすることに。1時間のカットカラーとヘアセットにより、爽やかな雰囲気に激変した。SNSで活躍する美容師の横井拓徹が担当。放送後、自身のインスタグラムで変身した小田との2ショットをアップした。
激変した小田に対してネットでは「めっちゃ爽やか」「小田さん、イケオジ!!!」「めちゃオシャレなってる！」といった声が寄せられていた。
【写真】「イケオジ!!!」“激変”姿を披露したおいでやす小田 ピンク→爽やか黒髪に
小田は前日放送の日本テレビ系バラエティー『ぐるぐるナインティナイン』で「前髪ぱっつんチェンジ」に参加。髪色をピンクに染めたオン眉のぱっつんヘアスタイルに変わっていた。
そして、翌日の『ラヴィット！』生放送中にぱっつんヘアからイメチェンをすることに。1時間のカットカラーとヘアセットにより、爽やかな雰囲気に激変した。SNSで活躍する美容師の横井拓徹が担当。放送後、自身のインスタグラムで変身した小田との2ショットをアップした。
激変した小田に対してネットでは「めっちゃ爽やか」「小田さん、イケオジ!!!」「めちゃオシャレなってる！」といった声が寄せられていた。