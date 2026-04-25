イタリア代表の新指揮官はペップ・グアルディオラ？ 招へいは「不可能ではない」と現地紙
4月初旬に行われたプレイオフでボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、W杯行きが消滅したイタリア代表。これで本大会行きを逃すのは3回連続、2014年のブラジル大会を最後に予選を通過できずにいる。
そんなイタリア代表は監督であるジェンナーロ・ガットゥーゾ氏とサッカー連盟のガブリエレ・グラヴィーナ氏の両名が退任。今後は新体制で次回のW杯出場を目指すことになる。
そこで重要となるのはガットゥーゾ氏の後任だが、『Gazzetta dello Sport』は招へいすることは不可能ではないと、マンチェスター・シティの指揮官ペップ・グアルディオラの名前を挙げた。
ペップは自身の去就について、過去に「代表を指揮してみたい」と語っている。
ペップとイタリアの繋がりは現役時代にある。バルセロナを退団し2001年から2003年までブレシア、ローマとイタリアの2クラブでプレイしている。
今季は序盤、中盤と不安定な戦いが目立ったシティだが、終盤にきてようやく安定感を手にしつつある。すでにカラバオカップは獲得しており、残す2つのタイトルも手にしてしまうのだろうか。