◆米大リーグ ドジャース４―６カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

鈴木誠也外野手が所属するカブスが２４日（日本時間２５日）、敵地でドジャースに逆転勝ちし、１０連勝を飾った。

ドジャース先発シーハンに７回途中まで１０三振を奪われたが、降板後に２番手ベシアからスワンソンの２点適時三塁打、ホーナーの適時打で３点を返した。８回にトライネンからブレグマンが３号同点ソロ。９回はスコットからスワンソンが勝ち越し２ランを放った。

３試合連続本塁打中だった鈴木誠也外野手は４打数無安打で４試合ぶりノーヒットだったが、守備での貢献が光った。３回の守備ではタッカーの右翼ポール際への本塁打性の当たりをジャンピングキャッチ。１点差に追いついた後の７回守備では、パヘスの右翼線への当たりを処理して素早く三塁へ送球。ホーナーの中継でタッチアウトとした。

「こういう勝ちはすごく大きいと思います。チームもすごくいい状態なんで、続けていけたらいいなと思います」と鈴木。ホームランキャッチでは若干フェンスとの距離感を見誤っていたが「やっぱり球場がコロコロ変わるんで、ちょっと距離感というか。ちょっとミスったところはあるんですけど。またしっかり明日確認してやりたいなと思います」と振り返った。守備で流れを引き寄せ、救援陣を攻略して７回から３イニングで６得点し逆転勝ち。「取れるアウトをしっかり取っていければ、こっちに流れを持ってこられる。ああいうアウトに取れる打球を取れないと、流れが（相手に）いってしまう。しっかりミスなくやれたのは今日の良かったとこなんじゃないかなと思います」とご機嫌だった。