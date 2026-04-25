◆米大リーグ ドジャース４―６カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・カブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打で３戦連続無安打に終わった。チームは４点リードの７回に２番手左腕ベシアが３点を失い、８回にトライネンが同点被弾、９回にはスコットが勝ち越し２ランを浴び、悪夢の逆転負けを喫した。

大谷は今季初の１試合３三振＆移籍後ワーストとなる５１打席連続ノーアーチ。試合後、会見したロバーツ監督は、打順降格の可能性について問われると、「ショウヘイにかけ続けるし、（その中で）修正していく。際どい球を見極める姿勢が良かったと思う。もちろん結果は望んだものではないがね」と、引き続き１番を任せる方針を明かした。

大谷は、初回先頭の１打席目はカウント２―２から８０・４マイル（約１２９・３キロ）のスイーパーにタイミングが合わず、バットが空を切って三振。両軍無得点の３回無死一、二塁の好機で迎えた２打席目は、カウント１―２からヘルメットが脱げ落ちるほどの豪快なスイングだったが、バットが空を切った。３打席目は際どいコースも見極めて四球。１点リードの７回の４打席目は、見逃し三振に倒れた。